Alejandra Guzmán revela que su hermana, Viridiana, no iba sola cuando perdió la vida, sino con Jaime Garza

El actor Jaime Garza era novio de la actriz Viridiana Alatriste cuando falleció trágicamente en un accidente automovilístico.

En 1982, la hija de Silvia Pinal y Gustavo Alatriste, Viridiana Alatriste, murió en un accidente automovilístico cuando conducía por avenida Toluca ubicada en la Ciudad de México.

Viridiana tenía 19 años de edad, una prometedora carrera en la actuación y un noviazgo con el también actor, Jaime Garza.

Pese a que durante todos estos años se sabía que Viridiana iba sola en al coche cuando ocurrió el accidente, Alejandra Guzmán da otra versión de los hechos, 40 años después de la tragedia.

Según la cantante, hace no mucho, se enteró que supuestamente Viridiana no iba sola en el coche, sino acompañada de su novio, Jaime Garza, quien habría salido del auto luego del accidente.

“Mi hermano (Luis Enrique Guzmán) se enteró por alguien que realmente Jaime había estado con ella cuando murió, que él se había salido del coche”, declaró en entrevista a Pati Chapoy.

Agregó: “Le escribía en cartas y le decía: ‘Dime qué quieres que arregle aquí y yo te ayudo’ pero yo no sabía que era eso, que la habían abandonado ahí en el accidente. Hasta ahora yo me enteré que Jaime estaba ahí con ella, fuerte ¿no?”.

Alejandra Guzmán asegura que no logró entender cómo fue que Jaime Garza pudo haberla dejado sola y vivir con eso.

“Esas son las cosas que a mí me sorprenden. Después de tantos años cómo pudo haber vivido con esa cosa y no le fue nada bien en la vida”, comentó.

La versión de Jaime Garza sobre el accidente de Viridiana

Jaime Garza, quien falleció en mayo del 2021, dio una entrevista a Gustavo Adolfo Infante, en la que dio detalles sobre el fallecimiento de Viridiana.

Aseguró que la joven actriz quiso irse de la reunión en la que se encontraban en su departamento y más tarde lo despertaron para avisarle de su muerte.

“Sentí un poco precipitada su decisión de irse, inquieta. La vi preocupada, pero no iba tomada” y agregó: “Total se fue, y me fueron a tocar en la mañana, para decirme que chocó y se mató.”

El actor afirmó que se le borró la memoria: “Se me fue el avión. Se me bloqueó. No recuerdo más que me fueron a tocar, porque fue una desgracia. Tenía un futuro maravilloso. Era un angelito y para la Pinal un madrazo tremendo”.