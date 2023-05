Alejandro Lukini revela que Antonio Rosique le pidió consejos al comienzo de Exatlón

El conductor Alejandro Lukini también dejó en claro que estaría dispuesto a regresar en una nueva temporada de La Isla.

Tras su inesperada salida de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, Alejandro Lukini, quien fue conductor de La Isla, reveló que Antonio Rosique le pidió asesoría cuando recién iba a comenzar su etapa en Exatlón.

A través de la sección De lo que Uno se Entera, el famoso presentador señaló que su colega lo contactó cuando iba a terminar La Isla para darle paso al icónico programa deportivo, en 2017.

“Cuando me avisan que termina La Isla y que entra un nuevo formato, Exatlón, y que va con Antonio, buen amigo te quiero, me habla. Antonio se iba al día siguiente a grabar a Dominicana”, relató.

Durante su encuentro, Rosique le habría confesado que se sentía sumamente nervioso, pues era la primera vez que lo dejaban frente a un reality de ese estilo.

De acuerdo con Alejandro Lukini, Antonio Rosique temía cometer algún error por su falta de experiencia en realities deportivos. / Facebook: Azteca Uno

“Me dice ‘te quiero invitar a desayunar’ y me dijo, ya desayunando, ‘estoy muy nervioso, nunca he hecho como a afuera, siempre he estado en estudios, cronista deportivo’, que es magnífico, ‘pero nunca he hecho un outdoors’”, contó.

Ante esto, Lukini explicó que le dio algunos consejos para que pudiera hacer mejor su trabajo: “me dijo ‘ayúdame, por favor’, entonces le dije ‘esto tienes que hacer, esto no tienes que hacer, cuidado con esto’”, apuntó.

Para finalizar con el tema, reconoció que su colega ha hecho un gran trabajo a lo largo de los años y se alegra de que le haya pedido consejos para dar lo mejor.

Alejandro Lukini desea una nueva temporada de La Isla

Como se sabe, Alejandro Lukini se había ausentado durante unos años de la televisión, por lo que, su aparición en la llamada: “La Cocina más Famosa de México” generó mucha expectativa sobre una nueva temporada de La Isla.

Aunque, hasta el momento, no hay una propuesta para una nueva emisión del reality, el también actor reconoció que le gustaría volver a otra edición.

“Yo también quiero regresar. Es un trabajo inconcluso, para mí, que todavía da para más. Yo tengo muchas cosas qué proponer, pero yo no soy quien decide”, dijo.

Alejandro Lukini no descarta la posibilidad de regresar en una nueva temporada de La Isla. / Facebook: Alejandro Lukini

Internautas piden el regreso de La Isla

Por su parte, las redes sociales se han llenado de peticiones para que regrese Alejandro Lukini en una nueva temporada de La Isla, llegando incluso a exigir que justamente este programa sea el que sustituya a Exatlón.

Los internautas piden el regreso de Alejandro Lukini en una nueva edición de La Isla. / Facebook: MasterChef México

