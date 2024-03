Alessandra Rosaldo confiesa que se abandonó por amor cuando conoció a Eugenio Derbez

Alessandra Rosaldo abrió su corazón en una entrevista para el pódcast “La magia del caos”, conducido por Aislinn Derbez, y confesó lo difícil que ha sido para ella tener una relación con Eugenio Derbez.

La cantante confesó que su vida tuvo un cambio muy radical tanto en lo personal como en lo profesional tras iniciar una relación con el comediante. Alessandra comentó que dejó de aceptar trabajos para ser la pareja “perfecta” para Eugenio, desde una percepción errónea de su parte.

Mira:Paty Navidad reacciona a las críticas por subir de peso tras sufrir problemas hormonales

La actriz comentó que cuando conoció a Eugenio Derbez, cumplió un patrón que su mamá le inculcó y que para ella fue difícil soltar.

Alessandra destacó que gracias a Eugenio se dio cuenta de que estaba cumpliendo un patrón desde hacía muchos años, pero durante la relación de noviazgo con el comediante pudo abrir los ojos.

Checa: La más draga ‘Solo las más’: Vanessa Claudio y Luis Torres son los invitados especiales ¿Quién salió?

La también actriz mencionó que los 18 años que ha pasado con Eugenio han sido lo más maravilloso de su vida. Sin embargo, aseguró que en su historia de amor no todo ha sido color de rosa.

Alessandra detalló que cuando conoció a Eugenio, como era más exitoso que ella, tuvo que cambiar varias cosas que hacía.

“Yo me había puesto siempre en el lugar de la exitosa, la autosuficiente a la que le iba bien. Yo era la que ganaba dinero… y con tu papá por primera vez rompí ese patrón con un hombre muchísimo más exitoso que yo y con otro nivel. Además, me enamoré de él como nunca antes me había enamorado de nadie”.

Rosaldo mencionó que quiso cumplir un rol como la mujer perfecta para Eugenio Derbez: “Entonces sentí que ahora me tocaba a mí... ser la que sacrificara todo, la que estuviera ahí al 100 sin importar qué. En mi cabeza era pues la esposa ideal o la novia ideal… la que estuviera a su lado en todo momento”.

Mira: Alfredo Adame se defiende: “Yo no le falté el respeto a ninguna mujer”

Debido a que quiso cumplir con ese rol, Alessandra tomó la decisión de rechazar trabajos y proyectos para seguirle los pasos a Eugenio Derbez. La cantante mencionó que jamás el actor le pidió que dejara su carrera para estar juntos.

Alessandra mencionó que después de un tiempo se dio cuenta de que se estaba perdiendo, ya que la carrera de Eugenio seguía creciendo y ella poco a poco se fue apagando.

Alessandra Rosaldo

“Pasó el tiempo y poco a poco me di cuenta de que no solamente no estaba bien yo, no solamente no estaba feliz, no estaba plena, no me sentía bien, sino que comencé a resentirlo. Yo estaba sacrificando todo esto por ti, yo estaba dejando hacer esto por ti, tú ¿por qué no dejas de brillar? Al revés, cada vez brillas más y más, incluso pudo haber un celo profesional, mientras él estaba en la cúspide, yo estaba cada vez más en la sombra”.