Alessandra Rosaldo revela que se quiso separar de Eugenio Derbez por esta razón

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo llevan casi 20 años de relación. Han formado una familia y han demostrado que se apoyan de manera incondicional, pero no todo ha sido miel sobre hojueles y recientemente Ale se sinceró los desafíos que ha enfrentado durante casi dos décadas de relación con Eugenio.

En una conversación con su hijastra, Aislinn Derbez, en su pódcast ‘La magia del caos’ compartió que recurrió a terapia para mantenerse unida a él.

Alessandra recordó cómo su carrera dio un giro radical tras comenzar su relación con Derbez hace casi 18 años. Destacó que dejó de lado su profesión para cumplir con lo que consideraba el papel de pareja perfecta.

En medio de esta situación, la cantante de ‘Sentidos Opuestos’ reveló que, después de cinco años de noviazgo y de vivir con el actor y su hija Aislinn, decidió buscar ayuda profesional al no estar satisfecha con la dinámica de su vida en pareja.

Alessandra Rosaldo

Alessandra tomó la decisión de separse de Eugenio Derbez

“Ir a terapia me llevó a tomar la decisión de separarme de tu papá. Vivíamos juntos. Gracias a la terapia me di cuenta de que no podía seguir viviendo bajo el mismo techo con tu papá, como estábamos viviendo. Me salí, pero me fue peor”,recordó.

Aunque se esforzó en comprometerse con la terapia y en trabajar por mantener la relación, Alessandra Rosaldo admitió haber experimentado un dolor profundo al notar la pasividad de Eugenio para retenerla.

“Siempre existe esta cosa de: ‘Ojalá no me deje ir’, y eso no sucedió. No solamente me dejó ir, sino que le acomodó perfecto, porque ahora digamos que el problema se salió de la casa. Seguimos siendo novios. Quizá yo debía de haber terminado la relación en ese momento, pero la verdad es que nunca tuve la fuerza”, dijo.

Así reaccionó Eugenio Derbez tras la decisión de Alejandra Rossaldo de irse

“Seguí siendo la novia, pero pasaba por mí una dos veces a verme, cuando mucho. Para mí fue peor porque ahora lo veía menos. Me dolió mucho ver cómo me dejo ir sin ningún problema. Me dolió muchísimo, porque yo quería formar una familia con tu papá y él tenía la postura de que: ‘Ya tengo a mis hijos grandes. No quiero más hijos’. Me dolió mucho”, comentó Alessandra.

Alessandra se hartó y se armó de valor para cortarlo de verdad: “Un día dije no puedo más. Debo cortar de tajo, porque me estaba muriendo en vida, siguiendo con él. Un día fue a verme y con todo el dolor de mi corazón le dije te amo, pero no puedo más. Le dije: ‘Me duele más seguir contigo que dejarte ir’.”.

Finalmente él regresó para buscarla, aseguró Alessandra Rosaldo, mientras que Aislinn afirmó que su papá la pasó mal cuando terminó con Alessandra por lo que tras un tiempo de reflexionar sobre lo que de verdad quería, se dio cuenta de que sí quería casarse con Alessandra y tener familia con ella. Alessandra y Eugenio se casaron el 7 de julio de 2012 en la Parroquia de Regina Coeli, en el Centro Histórico de la Ciudad de México y tiempo después nació la hija que tienen en común.

