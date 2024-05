Alessandra Rosaldo rompe el silencio sobre rumores de divorcio de Eugenio Derbez: “El matrimonio no es fácil”

Hace unas semanas, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo fueron tema de conversación en redes sociales luego de que se desataron rumores de un posible divorcio tras casi 20 años juntos.

Lo anterior ocurrió debido a unos comentarios que emitió la periodista Martha Figueroa, quien manifestó que la pareja se mostró en el reality De viaje con los Derbez con muy poca química, y aseguró que sería evidente que ¡ya no se soportan!

La situación causó tanto revuelo que el mismo Eugenio se pronunció ante estos rumores y manifestó que “está felizmente casado”.

¿Qué dijo Alessandra Rosaldo sobre su matrimonio con Eugenio Derbez?

En esta ocasión, fue la intérprete de Amor de papel quien rompió el silencio sobre las especulaciones sobre un divorcio de Eugenio.

A través de una entrevista con Somos Houston Magazine, la cantante no se quedó callada ante los rumores sobre una separación del también comediante y aseguró que está completamente feliz y enamorada de su esposo.

Además, fue cuestionada sobre el secreto para sostener un matrimonio luego de tanto tiempo y seguir más que enamorada y declaró que “no es nada fácil”.

“Me encantaría tener la respuesta, pero no la tengo. Juntos llevamos ya 18 años y casados casi 12, los vamos a cumplir ahora en julio. Lo único que puedo decir es que por lo menos, en mi experiencia, el matrimonio no es fácil, las relaciones humanas no son fáciles, pero en especial la relación de pareja, creo que es la más compleja de todas las relaciones”. Alessandra Rosaldo

La famosa reconoció que en 18 años de casada con Derbez, sin duda, ha tenido sus altas y bajas. No obstante, ellos han logrado salir adelante ante la adversidad.

Alessandra Rosaldo “Muchas veces tu pareja sentimental es tu espejo y te pone en frente lo que no quieres ver de ti, entonces esa parte es complicada. Claro que los hemos tenido (momentos difíciles), los sobrellevamos, sabiendo que ambos seguimos teniendo el objetivo (de estar) juntos, la misma prioridad como familia”.

Agregó: “Teniendo esa claridad de que va a ver momentos complicados o a veces no es la relación, a veces él no está bien y yo sí, o al revés, yo no estoy bien y el sí. A veces simplemente cosas pasan, pero si tienes la claridad de que aún existe un objetivo o un plan de vida y una prioridad juntos, lo demás sobre la marcha se va trabajando”.

Con estas declaraciones, Alessandra disipó toda especulación sobre un divorcio en puerta de Eugenio Derbez. ¡Son una familia unida!