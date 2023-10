Alex Syntek no se cierra a los corridos tumbados, ¡pero tiene una condición!

En estos últimos meses, la música urbana ha ido perdiendo terreno dentro del gusto del público, gracias al surgimiento de un nuevo movimiento musical, el de los corridos tumbados. Aunque el reguetón sigue sonando, exponentes del nuevo género, como Peso Pluma y Natanael Cano, lideran las listas de popularidad.

El debate sobre qué género es mejor, divide opiniones. Tal es el caso de los cantantes de otros estilos de música que han mostrado su disgusto respecto al contenido de las canciones de reguetón. Un ejemplo de ello es Aleks Syntek quien a los cuatro vientos hizo fuertes críticas muy polémicas. Sin embargo, parece ser que le cae como anillo al dedo el dicho que dice “es de sabios cambiar de opinión” y ahora señaló que sí haría reguetón y también corridos tumbados.

En una renitente entrevista hecha por Venga La Alegría, el intérprete de Sexo, puedo y lágrimas, Duele el amor e Intocable admitió que estaría dispuesto a incursionar en los corridos tumbados y el reguetón, pero bajo sus condiciones, pues tiene severos conflictos creativos con los productos hechos por cantantes como Peso Pluma, Natanael Cano y Junior H.

“Me han enseñado la música desde Peso Pluma y todos los que ahorita están de moda en corridos… las melodías son extraordinarias, los arreglos son increíbles, pero el contenido es un poco similar en el sentido de que dice Yo vengo de abajo, me superé, ahora soy poderoso, puedo contigo y todos, traigo muchas chavas”.

De sumarse, esto solicitaría: “Yo la verdad, si es que algún día hago un corrido... sí me gustaría meterle otro contenido. Si el tipo que me invite me da chance de intervenir como compositor, entonces se vale. Incluso de música urbana lo llegaría a hacer si fuera el contenido adecuado y el tratamiento adecuado”.

Fiel a su estilo, el cantante lanzó un mensaje con polémica entre líneas:

“Aguas, porque los chavos jóvenes que están haciendo boleros, rock, ranchero y demás están siendo castigados por la indiferencia de los algoritmos de las plataformas. Premian la cantidad y no la calidad. Si haces buena música le vale gorro al algoritmo, si le das muchas canciones por tontas y bobas que sean no importa... te apoya y te mete a sus playlist más grandes, es un grave error”, finalizó.