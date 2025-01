Alexander García, ‘el Fantasma’, sufre terrible pérdida; lanza desgarrador mensaje en redes

El cantante mexicano Alexander García, más conocido como ‘el Fantasma’, causó total conmoción con su reciente anuncio en redes sociales. El famoso compartió la triste noticia de que su suegra, María Rosario Elenes de Limón, perdió la vida.

El intérprete de ‘Soy buen amigo’ y su familia se vistieron de luto. Con profunda tristeza, confirmaron el fallecimiento de María Rosario, quien era un pilar muy importante en su vida.

Alexander García, ‘el Fantasma’, anuncia la partida de su mamá. La despidió en redes con un emotivo mensaje. / IG: @elfantasmaoficial

Fallece suegra de Alexander García, ‘el Fantasma’

Mediante sus redes sociales, el cantante mexicano compartió una esquela que da a conocer el fallecimiento de su suegra el pasado lunes 13 de enero. Perdió la vida a los 74 años de edad.

Con un desgarrador mensaje, Alexander manifestó que María Rosario “perdió la batalla”. En este primer mes del año 2025, no pudo quedarse junto a ellos en este plano terrenal.

“Toda una guerrera. Ya no quisiste luchar. Le diste la victoria a Dios”. ‘El Fantasma’

Agregó: “Te nos marchaste hermosa. QUÉ DOLOR”.

Sin embargo, no reveló las causas del fallecimiento de la madre de su amada esposa, Perla Limón Elenes. No obstante, algunos usuarios no tardaron en reaccionar y le externaron sus condolencias a su familia en estos momentos de luto.

Estos fueron algunos comentarios:

“Un abrazo grande para la familia”

“Animo compadre un abrazo fuerte”,

“Dios con usted mi querido FANTA, en gloria está”,

“Mi más sentido pésame para usted y toda su familia”,

“Estamos con usted mi compa”,

“Mis más sinceras condolencias”

Así lo anunció ‘el Fantasma':

‘El Fantasma’ hace contundente promesa a su suegra fallecida

Poco después de dar a conocer esta lamentable noticia, García utilizó su cuenta oficial de Instagram y, en sus historias, lanzó un contundente mensaje. ¡Le hizo una fuerte promesa a María del Rosario!

Aunado a diversas fotografías de los dos juntos, lo que mostró la gran relación que sostenía con la madre de su esposa, también le hizo una tierna promesa:

“Dios te cuide, y gracias por todo. Cumpliré mi promesa como tú lo pediste”. Alexander García

Sin duda, la familia del intérprete ‘Palabra de hombre’ enfrentaría un momento completamente difícil. Se espera que pronto encuentren resignación.

Así lo dijo:

El fantasma hace contundente promesa a su suegra / IG

¿Quién es Alexander García ‘el Fantasma’?

Alexander García, mejor conocido como ‘el Fantasma’, es un cantante, compositor y empresario mexicano, originario de Las Cañas, Durango. Se ha consolidado como uno de los exponentes más destacados del género regional mexicano, en particular en los subgéneros de corridos y música norteña. Su estilo auténtico, carismático y directo lo ha llevado a ganarse un amplio público en México, Estados Unidos y América Latina.

Antes de dedicarse a la música, Alexander García trabajó como jardinero en Estados Unidos, donde empezó a escribir canciones y soñar con una carrera artística.

Su primer éxito fue ‘Mi 45', que lo posicionó como una figura destacada en el regional mexicano. Desde entonces, ha lanzado numerosos temas populares, como ‘Vengo a aclarar’, ‘Encantadora’ y ‘Palabra de hombre’.