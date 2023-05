Alfonso Herrera deja ver ruptura con RBD por reencuentro y “todos los negocios que quieran hacer”

Alfonso Herrera será el gran ausente en la gira de estadios y arenas que RBD ya vendió en su totalidad para 2023.

El ‘Soy Rebelde Tour 2023' ya es una realidad y RBD volverá a pisar los escenarios para una gira de despedida, sin embargo, Alfonso Herrera será el integrante que no estará junto a ellos para vivir por última vez esta experiencia.

A través del podcast, ‘Creativo’, Poncho habló sobre este reencuentro y se refirió a él como un negocio, por lo que explicó que para él, el reencuentro que sucedió en su casa en diciembre de 2019, fue el “verdadero”.

El actor sorprendió al decir que el grupo que tenían para estar en contacto no existe más, “tuvimos un grupo de WhatsApp, es que no sabes cuántas veces nos han querido juntar, y yo alguna vez en diciembre de 2019, yo dije, ‘tengo ganas de verlos, de que convivamos todos juntos y que no nos quieran juntar para hacer una gira, para hacer un disco’”.

Por lo que fomentó a través del grupo de WhatsApp en su momento, “hacer un reencuentro real, de seis amigos que se ven, que hablan y eso pasó, nos vimos para Navidad”, según contó sobre aquel momento en el que pudieron recordar lo que pasaron juntos.

El exRBD dijo que su comunicación con ellos tenía la finalidad de “reunirnos y hablar como amigos, y de abrir una botella de vino y hablar a calzón quitado de todas las anécdotas y todos los recuerdos y para mí ese fue el verdadero reencuentro”.

Poncho indicó que esta reunión fue sumamente especial porque, “vivimos un ching... de cosas, le dimos la vuelta al mundo, invertimos una gran cantidad de tiempo siendo jóvenes, descubriéndonos también nosotros en nuestro lugar en el mundo y eso lo compartimos entonces me surgió como una cosa de ‘güey, quiero verlos’, quiero reírme de lo que vivimos en las giras sin necesidad de que hacer que nos quieran vender un disco o una gira, eso ya (quedó atrás)”.

Alfonso Herrera dice que este fue el verdadero reencuentro de RBD / Instagram

Poncho comentó que él considera ese momento como el verdadero reencuentro, más allá de los “negocios” y dijo, “para mí ese fue el verdadero reencuentro, eso es lo que siempre voy a atesorar siempre, más allá de todos los posibles negocios que quieran hacer”.

Finalmente, el ausente de la gira que significará la despedida de los escenarios de Anahí, según ella misma confirmó hace unos días, dijo que se queda con ese abrazo que se dieron y la plática que tuvieron, “fue algo muy lindo y nos abrazamos y yo ese momento lo recuerdo con muchísimo cariño”.

En su momento, cada uno de los RBD indicaron que para ellos este fue el verdadero reencuentro, aunque los fans querían una gira de conciertos, pero en ese entonces no estaba en sus planes.