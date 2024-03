Alfredo Adame rompe en llanto tras su salida de ‘La casa de los famosos'; esta fue la razón

Alfredo Adame se convirtió en el más reciente eliminado de La casa de los famosos, reality de Telemundo. Con su participación, el actor dio mucho de qué hablar, dado que protagonizó fuertes encontronazos con diversos habitantes del show, tal como lo fue Lupillo Rivera, Cristina Porta y Ariadna Gutiérrez.

Pese a que su eliminación causó revuelo en redes sociales, dado que diversos usuarios consideraron que el también conductor no debió abandonar la competencia, Adame dejó claro que se encuentra más feliz que nunca por su regreso a la realidad.

No obstante, parece ser que las cosas no son totalmente color de rosa, ya que Alfredo dio a conocer lo triste que estaba por no haber ganado el premio del reality, el cual ya tenía planeado qué hacer con él.

Alfredo Adame es el noveno eliminado de La casa de los famosos / Telemundo

No te pierdas: Alfredo Adame salió de LCDLF pero no deja el pleito con Lupillo Rivera: “Es un falso profeta”

Alfredo Adame rompe en llanto por no conseguir el premio de ‘La casa de los famosos’

Y es que, a través de una transmisión en vivo con sus seguidores, Adame fue adulado por una persona que le agradeció por donar su premio a una organización de niñas con cáncer tras ganar el reality de TV Azteca, Soy famoso sácame de aquí.

Luego de conocer las palabras de su seguidor, Alfredo no tardó en remarcar la felicidad y el amor que le dio al poder llevar a cabo este acto caritativo. Por esta razón, no contuvo las lágrimas y ¡comenzó a llorar!

A mediados del 2022, Alfredo Adame se convirtió en el ganador de Soy Famoso, Sácame de Aquí / Facebook: Alfredo Adame

“Me llena de felicidad, me llena de amor”. Alfredo Adame

Mira: Alfredo Adame se defiende: “Yo no le falté el respeto a ninguna mujer”

Entre lágrimas, el actor comentó que lo único que le daba tristeza de su salida de La casa de los famosos es que no pudo lograr su cometido de llevarse los 200 mil dólares y volver a donarlos a una fundación de niñas con cáncer.

Alfredo Adame y su problemática con Rey Grupero y Carlos Trejo / Instagram: @alfredo_adame_von_knoop, @alfredo_adame_oficial1, @ct_caza, @reygruperomx

Alfredo Adame “Lo único que me duele de esto es no haber ganado los 200 mil dólares para dárselos a ellos”.

El video en el que Alfredo Adame rompe en llanto se volvió viral rápidamente, por lo que usuarios consideraron injusta la salida del actor del reality. Muchos opinaron que el famoso debía llegar a la final, así como que Telemundo hizo “fraude” por sacarlo antes de tiempo, dado que quien debía salir era Maripily.

Alfredo Adame, eliminado de La casa de los famosos

Te puede interesar: José Eduardo Derbez y Paola Dalay festejan el baby shower de su bebé ¡Los Derbez asistieron! ¿Y Victoria?

Al momento, se desconoce en qué proyectos trabajará Alfredo Adame luego de su salida de La casa de los famosos, mientras tanto sus fans lo podrán seguir viendo en las galas del reality. ¿Seguirá haciendo polémica?

Así lo dijo Alfredo Adame: