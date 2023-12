Alfredo Adame ya fue al psiquiatra y revela su enfermedad mental

Luego de que el actor Alfredo Adame fuera aconsejado de visitar a un psicólogo tras sus diversas peleas callejeras y polémicas, Adame confiesa que si se animó a ir con una especialista, amiga de la familia.

El actor compartió en una entrevista con Matilde Obregón, que la especialista le reveló que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, por lo que cuando tiene un problema se angustia mucho de estar pensando una y otra vez en lo mismo.

“Fui con la psiquiatra y después de seis semanas me dijo tu problema es que eres víctima de tu propio éxito. Tú no tienes nada. Lo único que yo tengo es un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo”, comentó a la periodista en su canal de YouTube.

Quizá te interesa:Robo en casa de Consuelo Duval: Fiscalía detiene empleada doméstica por presunta participación

Alfredo Adame se peleó con la prensa / Instagram

Agregó: “Que se me refleja en estarme pasando la película 24 horas, que cuando tengo un problema, le doy vueltas y vueltas una y se me quema el cerebro de estar piense y piense”.

Adame también mencionó cómo el TOC afectó su salud mental en el pasado, particularmente durante problemas con Hacienda, cuando experimentó altos niveles de ansiedad. La especialista le recetó un medicamento, lo que ayudó a aliviar sus síntomas y controlar su preocupación constante.

Te podría interesar:Inmobiliaria le responde a Leonardo García por el caso de desalojo por presunto adeudo millonario

Alfredo Adame aseguró que el encargado de una vulcanizadora le aseguró que las llantas de su carro habían sido dañas apropósito / Instagram: @alfredo_adame_oficial1

“Hace unos años por un asunto de Hacienda tenía mucha con mucha ansiedad y angustia. Me mandó clonazepan en gotas por unos meses, y ya no era nada, se me quitó todo ese rollo”.

Finalmente Adame dejó claro que sus peleas callejeras y polémicas no tienen nada que ver con su trastorno obsesivo compulsivo.

“Luego la dejé y todo mundo diciendo que dejé de tomar mis gotas y me volví loco, no nada, ya duermo de maravilla y estoy muy feliz. Ahora me provocan y ya no hago nada”, concluyó.

La pelea más reciente de Alfredo Adame

En febrero de 2023, el actor Alfredo Adame generó preocupación al llegar al aeropuerto con una evidente herida en la cabeza. El incidente tuvo lugar en Calzada de Tlalpan, al sur de la CDMX, donde Adame fue agredido con palos. Según su versión, el altercado surgió cuando un individuo lo acusó de dañar su automóvil, una afirmación que Adame negó rotundamente.

Te podría interesar: Las estrellas bailan en Hoy: Agustín decide abandonar el reality; Isabel Madow se molesta ¡audio exclusivo!

¿Qué es el trastorno obsesivo compulsivo?

El trastorno obsesivo compulsivo (TOC) es una condición mental caracterizada por pensamientos intrusivos y recurrentes (obsesiones) que generan ansiedad, así como comportamientos repetitivos (compulsiones) realizados en respuesta a estas obsesiones.

Las obsesiones suelen ser ideas, imágenes o impulsos no deseados que causan malestar significativo al individuo. Estos pensamientos pueden involucrar temas como la limpieza, el orden, la seguridad, la religión o la perfección.

Quizá te interese: Alfredo Adame pasó de la pobreza a facturar más de 500 mil pesos mensuales ¡solo por insultar!