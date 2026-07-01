Allisson Lozz vuelve a presumir sus millonarias ganancias tras dejar la TV, ¿a qué se dedica y cómo luce?

Allisson Lozz fue una de las actrices juveniles más queridas de la televisión mexicana gracias a sus participaciones en las televonelas de época máz exitosas, pero hace varios años decidió alejarse de los reflectores para comenzar una nueva vida lejos de la actuación.

A inicios de 2026, surgió la versión de que Allison Lozz podría regresar a la pantalla chica con una nueva producción. Sin embargo esto no llegó a más.

Ahora, la actriz vuelve a ser tema de conversación luego de revelar detalles sobre el éxito que ha alcanzado con su negocio y mostrar ganancias que obtiene actualmente. ¿A qué se dedica Allisson Lozz actualmente? Aquí te contamos.

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Allisson Lozz, actriz de ‘Al diablo con los guapos’ / IG: @_allisson_lozz

¿Por qué se retiró Alisson Lozz de la actuación?

Allisson Lozz alcanzó gran popularidad desde muy joven luego de participar en las telenovelas de Televisa, como “Alegrijes y rebujos” y “Misión S.O.S” , convirtiéndose en una de las figuras juveniles más reconocidas de la televisión mexicana en la década de los 2000.

Sin embargo, cuando se encontraba en uno de los puntos más importantes de su carrera, decidió alejarse de la actuación y dejar los foros de televisión.

En diversas ocasiones, la exactriz reveló haber vivido malos tratos en producciones en las que llegó a trabajar, que fue sometida a una exigente carga de trabajo cuando aún era menor de edad y que ella no disfrutaba la fama.

“Fue algo muy, muy difícil. Hay producciones que te cuidan, pero ésta no fue una de ellas (…) La realidad es que no les importaba ni mi salud ni nada de mí, y yo tenía 16 años.” Allisson Lozz

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Allisson Lozz / Instagram: @allissonlozano.11

¿Qué hace actualmente Alisson Lozz luego de retirarse de la actuación y cómo luce?

Actualmente, la vida de Allison Lozz gira en torno a su familia y sus negocios. Después de alejarse de las cámaras, los foros y los reflectores, tomó el camino del emprendimiento y ahora cuanta con negocios propios.

Allisson mantiene actividad en sus redes sociales, en las que comparte aspectos de su vida diaria en compañía de su familia, perot ambién muestra los logros que ha alcanzado con sus negocios y su nueva faceta de mamá emprendedora.

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Allisson Lozz / Instagram / @allisson.gtz / @misionsos.tv



¿Qué negocio tiene Allisson Lozz y cómo logró sus millonarias ganancias?

A través de su cuenta de TikTok, Allisson ha mostrado sus experiencias en convenciones o conferencias de negocios y emprendimientos.

Recientemente, compartió un video en la que se le ve muy feliz sosteniendo un cheque con una cifra de más de un millón de pesos.

Se sabe que el ámbito en el que Allisson se ha desarrollado es en el de productos de belleza, como maquillaje y cuidado de la piel.

Allisson ya había hablado antes sobre el deterioro de su salud mental y cómo fue que cambió su vida radicalmente. No obstante, llamó la atención su apariencia. En redes han mencionado que se ve muy plena.

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