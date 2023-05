Amanda Miguel y Ana Victoria vuelven al Auditorio Nacional para rendirle homenaje a Diego Verdaguer

El concierto será el 25 de mayo a las 8:30 de la noche en el Auditorio Nacional.

Después del gran éxito que tuvieron en el Auditorio Nacional en marzo pasado Amanda Miguel y Ana Victoria con la gira Siempre Te Amaré, un homenaje a Diego Verdaguer, las dos cantantes volverán a pisar este recinto el próximo 25 de mayo.

Este viernes ofrecieron una conferencia de prensa para dar todos los detalles y Amanda comentó: “estamos súper felices porque el Auditorio es uno de los escenarios más hermosos del mundo y los mexicanos fueron los que hicieron a Amanda. Y qué mejor manera de recordar a nuestro Diego, evocamos su legado y cantaremos nuevamente con su holograma”.

Añadió: “es un show con gran variedad, muy emotivo pero no triste, porque la vida es así, un día estamos y mañana quién sabe, pero es un espectáculo que te deja un gran positivismo y amor. Yo siento su presencia durante el concierto y eso me da más impulso. Lo que me ha salvado es trabajar, hacer feliz a mucha gente con mis canciones, además de mi nieto tan hermoso y que ha sido una bendición de Dios”.

Amanda Miguel aseguró estar feliz con una nueva fecha en el Auditorio Nacional / Alejandro Isunza

Por su parte Ana Victoria señaló: “me enorgullece ver a mi mamá fuerte, que a pesar del dolor que hemos pasado me demuestra su fortaleza y nos retroalimentamos muy bien”.

En otros temas, Ana Victoria fue cuestionada sobre los temas que Diego Verdaguer le había producido a Julián Figueroa (q.e.p.d.) y dijo: “es decisión de su familia si quieren dar a conocer esa música que es hermosa. Hay tiempos para todo y si tiene que salir, saldrá, Diego se esmeró mucho en estas canciones”.

Ana Victoria confesó que se siente muy orgullosa de su madre / Alejandro Isunza

Y entre lágrimas añadió: “Maribel me dijo en un mensaje que nos enviamos que su padre (Joan Sebastian) y mi padre (Diego Verdaguer) recibieron a Julián en el cielo y es muy cierto”.

Tanto Amanda como Ana Victoria dijeron que se encuentran preparando sus nuevos discos y que están terminando un dueto de duetos de Diego Verdaguer. Además de que Amanda sorprendió al revelar que ella hará un libro audiográfico sobre las etapas de su vida y que están abiertas a que se haga una bioserie mientras no sea amarillista. “Nuestra historia de amor fue maravillosa y hay muchas cosas que contar”, dijo la intérprete de Él me mintió .