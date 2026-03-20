¿Amenazas de muerte tras la kiss cam de Coldplay? Kristin Cabot revela que su vida quedó destruida

El escándalo de la “kiss cam” en el concierto de Coldplay no solo fue un momento incómodo viral, sino el inicio de una pesadilla real. Meses después de ser captada junto a su entonces jefe, Kristin Cabot finalmente habló… y lo que contó es mucho más oscuro de lo que se imaginaba.

Todo ocurrió en julio de 2025, cuando durante un show, la cámara enfocó a Kristin y a Andy Byron. La reacción de ambos, sumada a la broma de Chris Martin, encendió las redes sociales. Lo que parecía un instante divertido terminó convirtiéndose en un fenómeno viral que desató críticas, teorías y una ola de odio que nadie anticipó.

Ahora, en una entrevista con Oprah Winfrey, Kristin decidió contar su verdad. Y sí, incluye amenazas, pérdida de privacidad y una narrativa pública que, según ella, la destruyó.

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CEO de Astronomer, emitió una declaración pública en la que reconoció su error y ofreció disculpas a su esposa, su familia y a todo su equipo de trabajo. / Redes sociales

¿Kristin Cabot recibió amenazas de muerte tras la “kiss cam” de Coldplay?

La polémica “kiss cam” de Coldplay no solo afectó la reputación de Kristin Cabot, también puso en riesgo su seguridad. La propia protagonista confirmó que recibió mensajes alarmantes tras volverse viral.

“Probablemente fue un par de días después de que comenzaron las amenazas de muerte, pero eran perversos, desagradables mensajes. Recibía correos electrónicos constantemente”, reveló.

El caso de la “kiss cam” de Coldplay se convirtió en un ejemplo del lado oscuro de las redes sociales: comentarios, burlas y ataques masivos que escalaron a niveles preocupantes. Kristin aseguró que tanto ella como su familia perdieron completamente su privacidad, enfrentando incluso situaciones invasivas como personas observando su casa y gritándole desde la calle.

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¿Estaban separados Kristin Cabot y Andy Byron cuando ocurrió el escándalo?

Una de las dudas más buscadas sobre la “kiss cam” de Coldplay era si existía una infidelidad. Kristin Cabot fue clara: su matrimonio ya estaba terminado antes del concierto.

“Cuatro o seis semanas antes del concierto de Coldplay, mi esposo y yo decidimos separarnos y vivíamos separados y planeábamos divorciarnos”, explicó.

Además, aseguró que Andy Byron también atravesaba una separación en ese momento. Esto cambia por completo la narrativa que se viralizó en redes, donde muchos asumieron una traición.

Kristin también explicó por qué decidió hablar públicamente: “Siento la responsabilidad de por esas personas de compartir cómo es realmente cuando las personas a la ligera comentan, comparten, dan like y el daño que realmente pueden hacer”.

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Andy Byron, Kristin Cabot y Andrew Cabot / Redes sociales y canva

¿Qué pasó realmente entre Kristin Cabot y su jefe en el concierto de Coldplay?

Otro punto clave del escándalo de la “kiss cam” de Coldplay fue la relación entre Kristin y Andy Byron. Según su versión, todo evolucionó gradualmente y no fue lo que muchos imaginaron.

“Antes del concierto, a ese punto, empezamos a hablar mucho más sobre cosas personales e hijos…”, contó, dejando claro que la conexión creció fuera del ámbito laboral.

Incluso reveló que esa noche fue especial por una razón: “Tenía un gran crush en él y él también, eran sentimientos increíbles”.

De hecho, Kristin aseguró que ese concierto de Coldplay fue la primera vez que salieron fuera del trabajo y también la primera ocasión en que hubo contacto físico entre ellos, lo que contradice muchas versiones que circulaban en internet.

Kristin Cabot y Andy Byron / Redes sociales y canva

¿Cómo cambió la vida de Kristin Cabot tras el escándalo viral?

El impacto de la “kiss cam” de Coldplay fue devastador en todos los aspectos de la vida de Kristin Cabot. Desde su carrera hasta su entorno familiar, todo se vino abajo.

Uno de los puntos más delicados fue la diferencia en el trato mediático entre ella y Andy Byron: “El hombre no tiene rol en esto. Yo era la cara de todo esto, nadie hablaba del cabello, la camisa, el reloj de Andy”, denunció.

También criticó los comentarios que cuestionaban su éxito profesional: “

Nunca leí o escuché sobre ‘Wow, se convirtió en CEO por dormir con sus jefes’, no, y eso era lo que todos decían sobre mí”. Kristin Cabot

Dan a conocer nuevo video de Andy Byron siendo infiel con Kristin Cabot / Redes sociales

Además, ambos terminaron renunciando a sus puestos en la empresa Astronomer, lo que marcó un antes y un después en sus carreras.

Pero el golpe no fue solo profesional. Sus hijos también sufrieron acoso, siendo expuestos públicamente e incluso fotografiados sin consentimiento. La presión social y mediática terminó afectando profundamente su vida personal.

“Me sentía muy orgullosa de lo que había construido […] y que una narrativa completa me quitara eso, me destruyó de una manera que no puedo explicar”. Kristin Cabot

Actualmente, Kristin aseguró que ya no tiene ningún tipo de contacto con Andy Byron:

“Terminé comunicación con Andy a mediados de otoño. Hubo una gran pérdida de honestidad e integridad. Él no era la persona como la que se presentaba y mentir no es negociable para mí”.