Kiss cam de Coldplay: ¡Escándalo! acusan al exmarido de Kristin Cabot de serle infiel en el mismo concierto

Meses después de que el video de una pareja en la kiss cam durante un concierto de Coldplay en Boston se volviera viral y provocara una ola de críticas por supuesta infidelidad, nuevos detalles han salido a la luz que cambian el rumbo de la historia. En el centro del escándalo están Kristin Cabot, exdirectora de Recursos Humanos de la empresa tecnológica Astronomer, y Andy Byron, entonces CEO de la misma compañía. Sin embargo, la revelación más reciente involucra directamente al exesposo de Cabot, Andrew Cabot, quien habría estado en el mismo concierto… acompañado por otra mujer. ¿Qué sucedió exactamente?

¿Quiénes son Andy Byron y Kristin Cabot y qué pasó entre ellos en el concierto de Coldplay?

Durante el espectáculo de Coldplay el 16 de julio en el Gillette Stadium de Massachusetts, Estados Unidos, la clásica “Kiss Cam” enfocó a una pareja que parecía ser sentimental. No obstante, su reacción sorprendió al público: él se alejó rápidamente y ella se cubrió el rostro, visiblemente incómoda.

El momento se volvió aún más comentado cuando el cantante Chris Martin hizo una observación desde el escenario:

“Oh, miren a estos dos. O están en una relación secreta… o son muy tímidos”. Chris Martin, Coldplay

Pocas horas después, los usuarios en redes sociales identificaron a la pareja: Andy Byron, exCEO de la empresa tecnológica Astronomer, y Kristin Cabot, quien fue directora de Recursos Humanos en la misma firma.

El escándalo se amplificó al descubrirse que ambos están casados con otras personas, lo que desató una oleada de críticas y comentarios a nivel global.

¿Kristin Cabot y Andy Byron tenían una relación amorosa?

Otra de las grandes aclaraciones hechas en una reciente entrevista que hizo el portavoz de Cabot a la revista People, es que la relación entre Kristin Cabot y Andy Byron nunca fue con tintes amorosos. Lo que sí compartían era una estrecha amistad y una colaboración profesional cercana dentro de Astronomer.

La propia Cabot, según su vocera (contó para People), acepta que abrazar a su jefe en un concierto no fue lo más apropiado, pero insistió en que el gesto no tenía ninguna connotación romántica. A pesar de eso, las consecuencias fueron desproporcionadas.

“Fue inapropiado abrazar a su jefe en un concierto, y ella asume toda la responsabilidad sobre eso. Pero el escándalo, el daño a su familia y la pérdida de su trabajo, todo eso es muy injusto” Portavoz de Kristin Cabot para la revista People

Desde la viralización del video, Cabot habría recibido hasta 900 amenazas, enfrentando una ola de odio en redes sociales que puso en jaque su salud mental y su carrera profesional.

¿Kristin Cabot ya estaba divorciada cuando fue captada con Andy Byron?

La portavoz también aprovechó el espacio para destacar la trayectoria y carácter de Kristin Cabot, describiéndola como una mujer “trabajadora, íntegra y con más de 22 años de experiencia profesional”. Se enfatizó que no proviene de una familia adinerada, y que todo lo que ha conseguido lo ha logrado por mérito propio, desde que comenzó a trabajar a los 15 años.

Ella no es una rompehogares, ya estaba separada de su exesposo, viviendo en casas distintas, y Andrew incluso estuvo en el mismo concierto, con otra mujer con la que tenía una cita, que ahora es su novia Portavoz de Kristin Cabot

Este giro en la historia cambia la narrativa que inicialmente circuló en torno a la presunta infidelidad. Aún así, los comentarios en redes están divididos, ya que algunos creen que estas declaraciones son falsas, ya que no fueron mencionadas en aquel momento.

Mientras que Kristin Cabot enfrentó las consecuencias de manera pública y profesional, su exmarido, Andrew Cabot, estuvo en el mismo concierto, disfrutando del evento con otra mujer según informó la portavoz de Cabot a la revista People.

