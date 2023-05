Amigo de Edgardo Díaz asegura que el exmanager de Menudo se encuentra deprimido

El ex integrante Roy Rosselló demando a Edgardo Díaz por supuesto abuso cometido en el Hotel Biltmore en la década de los 80.



Edgardo Díaz, ex manager de la agrupación Menudo, sigue en el ojo del huracán y es que hace poco salió a la luz que fue demandado por Roy Rosselló, un ex integrante de la agrupación, por supuesto abuso en la década de los 80, cuando el famoso solo era un adolescente.

Aunado a eso, con el estreno del documental en el que relatan los abusos que Díaz supuestamente cometió contra la agrupación, él no deja de estar en la mira de todos.

Incluso en una investigación de Chisme No Like, se dieron a la tarea de contactar a un supuesto amigo de Edgardo, quien se encontraba con él al ser notificado de la demanda, por lo que relató al programa la reacción de este:

“Estábamos tomando una cerveza tranquilamente y lo llamaron y lo hicieron trizas, lo tomo fatal, lo acusaron de algo que no hizo. Lloró y se quedó perplejo, recuerdo que me dijo qué tristeza, lo que hacen por dinero”, relató.

Edgardo le confesó a su amigo que Roy era uno de los Menudo que más problemas le dio:

“Es una lástima de verdad lo que me dijo, me dijo lo siguiente ‘es una lástima William, tengo mucho dolor que estos muchachos que fueron muy problemáticos dentro de Menudo que se les llamó mucho la atención por problemas son los mismos que están diciendo cosas que no son, inventándose cosas que de verdad, no tienen absolutamente nada que ver con la vida mía”, comentó.

La famosa agrupación en la década de los 80 se encontraba bajo el mando de Edgardo Díaz / Archivo

Asimismo, dejó en claro que Edgardo quisiera alzar la voz, pero que no lo hará de ninguna manera:"a él le encantaría decir mil cosas, a él le encantaría poder contar su vida, pero no la va a contar, le encantaría presentar inclusive a sus parejas, pero no las va a contar nunca

Incluso señaló que no importa lo que hubiese pasado, ya que no existen formas de comprobar la versión de ninguna de las partes involucradas:

“Lastimosamente, lo acusan de algo que la opinión pública, lo toma y ya de una vez lo sentencia. No hay manera de demostrar que pasó ahí, de ninguna de las dos partes, eso es lo que tienen que ver los periodistas, esto no se va a poder demostrar”.

El exmanager de Menudo y su amigo William el día de la notificación de demanda por abuso / YouTube

Añadió que Díaz no piensa hablar del tema, porque considera que solo lo hacen para sacar dinero de ello y no porque sea una verdad: “Edgardo está tan deprimido, tan sorprendido de lo que hacen las personas por dinero, él no habla en los programas del caso y es que él no va a lucrar con esa miseria”.

Por otra parte, indicó que Edgardo no piensa ver el documental porque ese caso lo deprime y que siente que casi todos los demás ex Menudo lo aman.

Para finalizar, compartió que su amigo le comentó que lo único que van a lograr es manchar el nombre de la agrupación.