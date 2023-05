Ana Bárbara le responde a José Emilio Levy tras pedirle perdón: “no se puede un día tener un hijo y decir ya no”

José Emilio Levy le pidió perdón a Ana Bárbara a través de una íntima entrevista que nos dio hace unos días.

En una entrevista exclusiva para TVNotas, José Emilio abrió su corazón para hablar del distanciamiento con Ana Bárbara, quien lo crió como un hijo más luego de la inesperada muerte de su madre biológica, Mariana Levy.

“Por cuestiones mías de que yo la ca… en gran medida con ella, me porté mal y nos distanciamos. Hoy no tenemos relación y eso es algo que tengo en mente todo el día, sentirme vacío, porque es mi mamá, ella me cuidó, y a final de cuentas quedé muy mal con ella”, comentó.

El joven también nos habló del por qué ocurrió esto: “Las actitudes que tenía con ella no eran las mejores, eran bastantes malas. Yo todo el tiempo con cara de enojón, del mal humor, no agradecía nada. Mi actitud era de no agradecer las cosas que ella hizo por mí; honestamente, reconozco que fui muy mal agradecido con ella”.

José Emilio Levy también aprovechó nuestra publicación para mandarle un sincero mensaje a la cantante: “Que te amo demasiado, que me perdones lo que hice, que no sé en qué estaba pensando y me encantaría volver a verte, platicar contigo. Me encantaría volver a tenerla como madre”.

Tras estás declaraciones Ana Bárbara reaccionó cuando fue abordada por algunos medios de comunicación en la Ciudad de México: “Está bien que él quiera desahogarse… Saben de mí, de mi intención como madre, yo les tengo un amor incondicional a mis hijos, pero la ropa sucia la voy a lavar en casa”, comentó.

“He caído mucho en depresión; veo a mis amigos felices con sus mamás y yo sin ella me duele bastante”, asegura Emilio. / Jorge Neri

La intérprete de Bandido aseguró que este tema lo resolverá en privado con José Emilio Levy, aunque suele ser muy abierta con su vida esto lo quiere mantener en su familia.

“No se puede un día un hijo y decir ‘ya no’, no es por ahí, pero tampoco es así tal cual. Déjenme resolverlos (problemas), saben que les comparto mil cosas, tengo la Vida Bárbara, tengo mi Instagram, subo un montón de cosas, pero también hay cosas que son privadas”, señaló.