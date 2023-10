Ana María Alvarado responde a Wendy Guevara por llamarla “argüendera” después de que habló de su reality

El pasado 5 de octubre llegó a la plataforma de Vix, el reality Wendy: Perdida pero famosa, un programa muy esperado por los fans de la influencer y muy criticado por algunos presentadores.

Una de las criticas fue emitida por Ana María Alvarado, quien comentó en el programa Sale el sol que había visto el primer capítulo, pero no le había gustado nada pues consideró que el reality es una pésima producción.

“No es malo, lo que le sigue”, afirmó Ana María Alvarado y agregó que está “mal hecho, muy improvisado”, dijo.

Wendy Guevara arremete contra Ana María Alvarado

En una transmisión en vivo le preguntaron a Wendy Guevara qué opinaba respecto a las críticas de Ana María Alvarado. Ante esto Wendy Guevara primero aseguró no conocer a la periodista hasta que recordó que era compañera de Gustavo Adolfo Infante en Sale el sol.

Wendgy Guevara sacó las garras y se defendió de Ana María Alvarado / Instagram

“Ese programa es para mis fans no para ella. A mí no me gusta su programa, aunque haya ido una vez... Creo que ni estaba ella... Esta señora es bien argüendera, se dedica al argüende”. Wendy Guevara

Agregó: “A mí me ha ido muy bien. Los de Vix ahorita me dijeron que va muy bien”, dijo.

“Ese programa donde sale la señora... ustedes han visto que varias personas que (han) salido ahí han hablado mal de mí... por corriente, que, porque no tuve estudios. Yo siempre se los he dicho... que venimos de barrio y que la mayoría... no hemos tenido estudios porque carecimos de muchas cosas desde pequeños, todas esas personas son las que ven su programa (de Ana María Alvarado)”, comentó Wendy.

Wendy Guevara no habría logrado las ventas esperadas en su tour. / Instagram: @wendyguevaraoficial

Ana María Alvarado reacciona a la respuesta de Wendy: “argüenderas tú y yo”

La periodista de espectáculos se defendió. Aseguró que no se metió con ella, solo expresó su opinión sobre el reality y le dijo a Wendy

“Ay Wendy te pasaron mal el chisme. Te voy a platicar de argüendera, pero si hola, argüenderas tú y yo y no es ninguna ofensa, cuando uno ve un programa, una película o una obra de teatro, tenemos el derecho de expresar si nos gusta o no, porque para eso trabajamos”. Ana María Alvarado

“Dice que no le importan las críticas, pero si te acaban importando, debes empezar a acostumbrarte, está bien que se defienda y diga lo que a su derecho conviene”. Ana María Alvarado

“Pero yo jamás he hablado de ti mal, jamás he dicho que eras corriente, te echamos muchas porras en La casa. Al revés, dije que me caes bien y que eres muy divertida. Ahí están los videos, pero bueno yo creo que te contaron mal el chisme”, concluyó Ana María Alvarado.

La conductora se enteró que dos conductores de Miembros al Aire estuvieron enamorados de ella. / Facebook: Sale el Sol/ Facebook: Miembros al Aire

Joanna Vega-Biestro y Gustavo Adolfo Infante defendieron a Ana María Alvarado y reforzaron que en efecto, si alguien jamás ha hablado mal de Wendy Guevara es Ana María Alvarado, quien remató al decir:

“No pasa nada, nunca se te despreciaría por no haber estudiado ni a ti ni a nadie, eso jamás lo utilizaría para burlarme”.