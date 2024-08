Ana María Alvarado revela que sufrió tremendo impacto emocional tras su despido de ‘Todo para la mujer’

Ana María Alvarado y Maxine Woodside han estado envueltas en un fuerte escándalo desde principios del año 2023.

Recordemos que la conductora de ‘Sale el sol’ anunció en febrero de ese año, entre lágrimas, que había sido despedida del programa ‘Todo para la mujer’ en el que colaboró por varios años junto a Maxine.

Poco después, en mayo, Ana María Alvarado interpuso una demanda contra su exjefa por despido injustificado para pelar ante las autoridades la liquidación que asegura no le dieron al salir del programa ‘Todo para la mujer’.

Respecto a este caso, el pasado 5 de agosto se llevó acabo la primera audiencia preliminar en los Juzgados laborales.

Ana María Alvarado contó a TVNotas de qué se trató dicha reunión. “Esta audiencia fue para ratificar toda la carpeta de investigación de ambas partes y se revisaron las pruebas presentadas para que no haya algún tipo de impedimento para que el juicio siga su curso”.

La periodista fue acompañada de sus abogados Raymundo Calva y la abogada Noemi Weill, quien dijo: “Nosotros presentamos todas las pruebas las cuales fueron admitidas y cuando se de la audiencia de juicio se desahogarán las pruebas y ellos deberán acreditar lo que argumentaron en esta ocasión”.

Su abogada señaló “El siguiente paso a seguir es el desahogo de pruebas en la siguiente audiencia, donde el juez que está facultado para determinar si hubo o no una relación de trabajo”.

Cabe destacar que Maxine no asistió a la audiencia preliminar.

Ahora, su caso ha avanzado. Sin embargo, recientemente aseguró que perder su trabajo de 30 años fue un duro golpe.

Ana María Alvarado

“Que me quitaran de la radio me dolió triple, porque había dedicado mi vida. Ahí me casé, ahí tuve hijos, nunca descansé, siempre he sido cumplida”.