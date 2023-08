Anahí confiesa que sufrió acoso escolar por ser una niña famosa: “Los meses más traumatizantes”

Anahí también se sinceró sobre el origen de sus problemas alimenticios.

Sin duda alguna, Anahí logró ganarse el corazón del público mexicano gracias a su participación en diversos melodramas y su carrera como cantante. Sin embargo, no todo fue color de rosa, pues su fama también la hizo víctima del acoso escolar cuando era niña.

En entrevista con Joaquín López Dóriga, la integrante de Rebelde señaló que ser una niña famosa no fue nada fácil, pese a lo mucho que le gustó estar en producciones infantiles como Chiquilladas y Había una vez una estrella.

“Tuve una infancia muy bonita porque era la infancia que yo conocía, de muchos foros, de muchas cámaras, de poquitos amigos. Una cosa de locos porque en ese momento no entendía, pero yo no sentía que era una niña diferente o famosa”, indicó.

Asimismo, reconoció que el acoso escolar que sufrió por ser una “niña famosa” fue algo muy duro de enfrentar, pues sus compañeros solían desde pegarle chicles en el pelo hasta ser groseros con ella.

“Pero hubo algo que sí marcó muchas cosas de mi personalidad y de mi corazón, empezó a haber mucho bullying hacia mí en la escuela. Fueron los meses más traumatizantes de mi vida, de verdad, lo crueles que podemos llegar a ser los niños fue durísimo. Me pegaban chicles en el pelo, se sacaban los mocos y me los embarraban en el uniforme, me decían hasta lo que no”, contó.

De acuerdo con la celebridad, las burlas la lastimaron a tal punto que rezaba para que sus agresores la quisieran y pararan de molestarla: “Que mañana si me quieran, que mañana me traten bien, pero nunca pasó”, puntualizó.

Anahí confesó que su mayor deseo en ese entonces era que sus acosadores la quisieran / Instagram: @anahi

Anahí pudo perdonar a sus acosadores gracias a Rebelde

Tras lidiar con este duro capítulo en su vida, Anahí reveló que tuvo un reencuentro con sus agresores durante las grabaciones de la novela Rebelde.

“Las niñas que más me trataron mal en la escuela llegaban a vernos grabar Rebelde y las tenían detrás de una valla y gritaban que querían vernos y nunca voy a olvidar ese día. Vi a tres de ellas y le dije al de seguridad: ‘Ellas tres que pasen a saludarnos’ y entraron a saludarnos”, manifestó.

Fue gracias a esta reunión que pudo entender que aquellas personas no eran malas y solo la molestaban por sus propias carencias: “Me queda claro que no son malas personas. Estaban pasando por un momento vulnerable, pero mi corazón sanó muy bonito porque ahora ellas son fans de lo que tanto se burlaron, de lo que yo hacía”, sostuvo.

Las acosadoras de Anahí se volvieron fanáticas de la telenovela Rebelde / Instagram

Anahí confiesa el origen de sus problemas alimenticios

Durante la conversación, Anahí recordó cómo el productor de la novela Primer amor a mil por hora le exigió que bajara de peso para formar parte del proyecto.

“Me dice: ‘vamos a hacer la telenovela, estaría increíble que tú seas la protagonista, pero, Anahí, las protagonistas son flaquitas, son muy bonitas y tú estás gordita y tienes que trabajar mucho en ti para que hagas la novela’”, detalló

Los problemas alimenticios de Anahí comenzaron cuando un productor de Televisa criticó su físico. / Instagram y archivos de acervo OMG

