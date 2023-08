Anahí rompe en llanto al revelar cómo comenzaron sus problemas de anorexia y bulimia

Los internautas le agradecieron haber dado su testimonio sobre lo que vivió.

La actriz y cantante ha disfrutado de las mieles del éxito como integrante de RBD y es que Anahí se ha consolidado como una de las actrices más queridas en el medio artístico mexicano; sin embargo para llegar a donde hoy esta, atravesó por algunas complicaciones.

En entrevista con Joaquín López Dóriga, la también cantante reveló cuáles fueron los momentos más difíciles de su vida.

La intérprete de “Sálvame” contó las inseguridades que tuvo que enfrentar cuando una persona criticó su aspecto físico en el casting de la telenovela “Primer amor a mil por hora”.

Una entrevista exclusiva de López-Dóriga Digital: @anahi



Este miércoles en todas mis plataformas. pic.twitter.com/yqoJ9jM7zO — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 29, 2023

“Me dijeron ‘Vamos a hacer la nueva versión de Quinceañera’. Entonces me citan con quien iba a producir esa telenovela. Me siento con mi mamá y me dice: ‘Vamos a hacer la telenovela. Estaría increíble que tú seas la protagonista, pero, Anahí, las protagonistas son flaquitas. Son muy bonitas y tú estás gordita y tienes que trabajar mucho en ti para... que hagas la novela’”, contó.

Anahí contó que ese comentario la marcó y la hizo sentir insuficiente a su corta edad, incluso le derivó problemas de salud.

“Hoy cuento que ahí conocí una parte de mí que nunca había sentido. Conocí el miedo a ser yo, una parte vulnerable a más no poder. Sentí que no era suficiente y empieza la pesadilla más grande de mi vida: años de sufrir anorexia nerviosa y bulimia que casi me matan”.

Creció en el medio artístico y ha formado parte de exitosos proyectos, entre ellos la telenovela Rebelde y el grupo RBD. / Instagram y archivos de acervo OMG

En 2011 Anahí ya había contado sobre su problema de salud, y señaló que se sentía bien estando delgada porque no sabía que tenía un problema.

“A diario me fui acostumbrando, hasta el punto de estar feliz con mi delgadez. No me daba cuenta de que mi cuerpo estaba gritando auxilio. Con el paso del tiempo, mi cuerpo ya no aceptaba alimento hasta que mi corazón se detuvo por ocho segundos.

“Cuando desperté vi a mis papás sufriendo y pensé que no podía hacerles esto ni hacérmelo a mí. Quería vivir y luché conmigo misma por salir adelante. Me convertí en una guerrera”, relató ese año.