Andrea Escalona cree que Mariana Echeverría mintió en ‘Hoy': “Algo que se sacó de la manga e inventó"

Mariana Echeverría comentó a sus compañeros de cuarto en LCDLFM que a Arath de la Torre nadie lo soportaba en el matutino ‘Hoy’. Aseguró que “Andrea” no lo aguantaba.

Tras su expulsión de La casa, Mariana asistió a este programa el martes pasado y fue cuestionada por las conductoras. Mariana indicó que tenía la percepción de que Andrea Escalona no tenía buena relación con él.

Platicamos con Andrea y esto nos dijo: “Siento que ella pudo haber dicho otros nombres. No me esperaba esa respuesta. Fue algo que no existió. No pudo tener esa percepción de algo que no. Lo externé en mis redes y por eso digo que no mienta por convivir”.

Le preguntamos qué sintió cuando la enfrentó y escuchó de boca de Mariana que se trataba de ella: “Cuando dijo mi nombre, yo señalé: ‘Yo respeto, quiero y admiro a Arath. Él estuvo conmigo en la pérdida de mi madre y en el nacimiento de mi hijo. Ha estado en los momentos más importantes de mi vida’”.

“No tengo nada contra de ella. Me cae bien. No me gusta ser juez. Las redes ya lo son y el público es quien está juzgando”. Andrea Escalona

Mariana Echeverría y Andrea Escalona / Redes sociales

¿Andrea Escalona se ha comunicado con Mariana Echeverría tras su participación el programa ‘Hoy’?

Preguntamos a Escalona si después del programa pudo platicar más tranquila con Mariana: “No. Lo que dije fue lo justo. No me gusta hacer leña del árbol caído. Eso conmigo no va. Quiero que quede claro que ¡fue mentira!”.

“Le deseo que le vaya bien en la vida y con su familia. No comparto su estrategia de aventarme algo que se sacó de la manga e inventó”. Andrea Escalona

Mariana Echeverría y Andrea Escalona / Redes sociales

Respecto a la relación con Mariana: “No tenía una amistad. Yo tenía que defender mi punto. Decir que Andrea no soporta a Arath no se vale”.

“Entre Arath y yo hay mucho amor. Yo sé quién soy y quién es Arath. Lo que no me gustó fue la mentira. Ya hablaré con Arath cuando salga”, finalizó.

Mariana Echeverría

