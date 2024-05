Andrea Escalona defiende a Nodal en medio de las críticas

Christian Nodal y Cazzu sorprendieron a fans y a la opinión pública al dar a conocer su repentina ruptura. Aunque en redes sociales comenzaron a sospecharlo porque los cantantes borraron sus fotos juntos, nadie se esperaba que lo confirmarían.

A través de un comunicado, los famosos indicaron el fin de su relación amorosa luego de dos años y convertirse en padres.

Christian Nodal estuvo como invitado especial en programa Hoy / YT: Hoy

En medio del escándalo, el cantante se presentó en el programa ‘Hoy’ como invitado donde tuvo varias dinámicas con los conductores. Sin embargo, esta participación dejó mucho qué desear por parte de los internautas y se le fueron encima al intérprete.

Según mencionaron, Nodal se veía incómodo, sangrón, malhumorado y sin ganas durante su participación en el matutino.

Escalona defendió a Nodal / YT: Hoy

¿Nodal andaba de malas o así es?

Incluso, luego del polémico programa, algunos influencers de espectáculos comenzaron a decir que fue grabado y el cantante habría hecho algunas peticiones como no hablar de Cazzu, etc.

Después de su participación en ‘Hoy, el cantante tuvo un encuentro con la prensa afuera de Televisa, y le valió muchas críticas de los reporteros y de Gustavo Adolfo Infante, quien calificó de “grosera” su reacción al ver las cámaras.

En este tenor, Andrea Escalona fue cuestionada recientemente y salió en defensa del cantante: “Conmigo siempre ha sido monísimo, encantador, ha tenido hasta detalles personales. Le llevé un vestido para su bebé, se acordó y me dijo: ‘muchas gracias por el vestido, se lo puse como a los seis meses’, entonces yo siempre he visto un niño lindo, encantador, humilde, talentoso”.

Escalona mencionó que tal vez se confunde las groserías con que realmente es introvertido y se puede llegar a tomar a mal: “Creo que a veces se llega a confundir un poco (su personalidad) porque él en esencia chicos, yo que he tenido la oportunidad de entrevistarlo, les digo, él es introvertido. Una cosa es lo que ves en el escenario, el personaje que es y otra cosa es el ser humano”.

Por último le preguntaron acerca de sus percepciones hacia Cazzu y ellos como pareja, pero no tuvo nada qué decir: “Tampoco es que sean mis amigos, sería yo una mentirosa. Ay, mi mejor amigo, Christian Nodal. Imagínate si me da pena contarte de mi marido, ¿qué te voy a andar contando de su vida personal? Que tengamos oportunidad de tener un micrófono no significa que (sea su amiga)”, concluyó.

