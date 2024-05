Anel Noreña revela que ya hizo las paces con su hija Marysol Sosa tras estar distanciadas varios años

Sin duda, la muerte del cantante José José en septiembre de 2019 fue un duro golpe para su exesposa, Anel Noreña, y sus hijos Marysol Sosa y José Joel, quienes mostraron una fuerte unión luego de la polémica que vivieron cuando Sarita Sosa, hija del segundo matrimonio del cantante, no deseaba decirles dónde sería velado el intérprete de ‘El triste’.

Pero esta buena convivencia entre Anel y sus hijos duró muy poco, ya que madre e hija tuvieron problemas por la herencia del cantante, lo que llevó a que la familia se distanciara. Pero eso no fue todo, ya que durante los cuatro años que estuvieron separadas, Anel hizo fuertes declaraciones en contra del esposo de Marysol.

La colaboradora del programa ‘Hoy’ declaró que su yerno, Xavier Orozco, supuestamente estuvo a punto de golpearla. Sin embargo, Marysol negó dichas declaraciones, lo que provocó una guerra mediática.

Además, Marysol Sosa aseguró ante los medios de comunicación que su madre no le permitía utilizar el nombre de su padre en ningún evento, aunque fuera un tributo a José José.

Sara Sosa compartió que no está de acuerdo en que Anel no permita a Marysol usar el nombre de José José. / Facebook: Anel Noreña

Anel ofreció una entrevista para el programa ‘Hoy’ y reveló que ya se había reconciliado con su hija tras varios años sin tener ninguna comunicación. La actriz mencionó que está feliz de que los problemas con su hija por fin llegaran a su fin.

La también exmodelo no entró en detalles respecto a cómo se dio la reconciliación con su hija. Sin embargo, dejó en claro que toda la familia está unida como antes.

José Joel no quería aceptar el distanciamiento con su hermana, Marysol Sosa / Instagram: @josejoelficial

Noreña también reiteró que el gran amor de su vida fue José José, por lo que no cree que se vuelva a abrir para volver a amar.

Anel Noreña

“Enamorarme de otro ser humano, yo creo que no. Para mí, el amor de mi vida fue José José. Quedé muy bien servida al respecto y a la hora que me hice cristiana, de ahí ya no vuelves a necesitar nada más que la comparecencia de Dios”.