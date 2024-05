Amigo de Silvia Pinal desmiente a Enrique Guzmán; asegura que la actriz no dudó del hijo de Mayela

Hace unos días Enrique Guzmán habló con Maxine Woodside en el programa ‘Todo para la mujer’ y afirmó que el hijo de Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, no es su nieto, pero lo más controversial fue que habló del aspecto físico del niño, por lo que desató una avalancha de críticas en redes.

En la reciente conversación con Maxine Woodside, el octagenario rockanrolero compartió sus impresiones acerca de que en el caso legal sobre el parentesco biológico del niño, se había cancelado una prueba de paternidad relacionada con Luis Enrique Guzmán, su hijo. “Ya se canceló otra vez la prueba. Era en unos días. Yo creo que es porque sabe (Mayela) que no es de Luis Enrique”, expresó Guzmán.

Enrique Guzmán insistió en que el hijo de Mayela no es hijo de Luis Enrique Guzmán. Mencionó que desconocía quién sería el padre. Dijo que el niño no se parecía a la familia y de paso salpicó a Silvia Pinal, al asegurar que la misma actriz había dudado que el menor fuera su nieto, supuestamente, por ciertas características físicas específicas que no son comunes en su descendencia, como el tipo de cabello y el color de piel.

¿Qué dijo el vocero de Silvia Pinal sobre las afirmaciones que hizo Enrique Guzmán de que ella dudo de que el hijo de Mayela no es su nieto?

Ivan Cochegrus, actor, productor y vocero de Silvia Pinal, ha negado rotundamente que la actriz haya realizado tales declaraciones o se haya expresado de esa manera del pequeño de Mayela.

“Eso no es cierto. La señora Pinal jamás dijo eso. No tuvo nada que ver. Ella lo supo hasta que Luis Enrique le comentó a su madre que tuvo dudas de que era su hijo, pero la señora nunca tuvo dudas. Se los digo porque ella jugaba con el niño, pero jamás dudó de que fuera su nieto”. Ivan Cochegrus, vocero de Silvia Pinal

Ivan Cochegrus cree que Enrique Guzmán tiene mal la información:

“Creo que tiene mal la información porque a Luis Enrique, si lo ven a él, les puede decir con claridad. Él les dirá que él se acercó con su mamá para darle a conocer el proceso. Creo que tuvo mal la información y lo expresó de esta manera. La señora no dijo eso. Se los puedo jurar”. Ivan Cochegrus

¿Luis Enrique Guzmán le da asilo a Aurea Zapata y a sus hijas?

Recientemente, Kadri Paprazzi reveló que el hijo de Silvia Pinal estaría reavivando su romance con la actriz Aurea Zapata, a quien está respaldando en su batalla legal contra Patricio ‘N’. Según una amiga cercana que confió en Kadri, mencionó que él está brindando refugio a Aurea y a sus hijas en la casa de la Diva del cine mexicano.

Sin embargo, Ivan Cochegrus niega que esto sea verdad. Afirma que no ha visto a Aurea en casa de doña Silvia a la cual visita varias veces por semana.

Luis Enrique Guzmán y Aurea Zapata tendrían un romance / Instagram

“Aquí no ha estado. Yo vengo muchísimo tres o cuatro veces por semanas y nunca la he visto. Es una mentira. Aquí ni la hemos visto”, concluyó.

