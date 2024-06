Ángela Aguilar estrena canción ¿es dedicada a Cazzu?

Este jueves, Ángela Aguilar estrenó su nueva canción ‘Gotitas saladas’ en medio de la polémica que surgió a raíz de la confirmación de su relación con Nodal a menos de un mes de que el cantante anunciara su ruptura de Cazzu, la madre de su hija.

El lanzamiento de este tema causó gran expectativa porque se creía que podría ser una canción dedicada a Christian Nodal.

Sin embargo, a unos momentos de su estreno, la letra indicaría más que va dedicada a Cazzu, según los fans.

Mira: Belinda habría huido escondida en una maleta para evitar preguntas sobre Nodal y Ángela Aguilar

Ángela llora en el video / Instagram

¿Qué dice la nueva canción de Ángela Aguilar?

En el video se puede ver a Ángela en una casa mojada por la lluvia, expresando una tristeza profunda.

El mismo nombre del tema denotaría que no era una canción feliz y algunos internautas ya comenzaron a opinar que habla más de la tristeza de una persona.

Checa: Cazzu: María Becerra le manda su apoyo tras confirmarse el romance entre Nodal y Ángela Aguilar

Algunos piensan que no tiene dedicatoria para nadie, algunos creen más bien que es hacia un ex, pero otros creen que simboliza la soledad que vive Cazzu en estos momentos del escándalo.

Recordemos que la trapera argentina dijo que se iba a retirar de redes luego de acaparar las miradas del público en medio de esta situación.

Letra:

Gotitas saladas

Es la lluvia que cae de mis ojos cada madrugada

Rencores, peleas

Me rindo porque ante nosotros se perdió la guerra

Tú y yo

Pudimos ser tanto, pero nos despedimos

Y el dolor

Ocupa el lugar del amor que tuvimos

Y quizás no hay nubes, pero la lluvia se ha adentrado en mí

Y me da coraje, aunque salga el sol, no puedo ser feliz

No quiero dejarte ir

No, no

No quiero dejarte ir

No, no

Gotitas saladas

Compañeras para el mal de amor, enfermeras del alma

Tristezas mojadas

Que aún no he querido secar para que no te vayas

Tú y yo

Pudimos ser tanto, pero nos despedimos

Y el dolor

Ocupa el lugar del amor que vivimos

Y quizás no hay nubes, pero la lluvia se ha adentrado en mí

Y me da coraje, aunque salga el sol, no puedo ser feliz

No quiero dejarte ir

No, no

No quiero dejarte ir

No, no

No quiero dejarte ir

No, no

Recordemos que Ángela dejó de seguir en redes a Cazzu un día después de que se confirmara que los cantantes tienen una relación. Cazzu hizo lo mismo.

Puedes ver: Integrante de Grupo Firme se separó de su novia y ¡le quitó los negocios que pusieron juntos!