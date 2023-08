Ángela Aguilar vuelve a desatar la polémica al sincerarse sobre las críticas que recibe en redes sociales

Muchos internautas creen que Ángela Aguilar solo “se hace la víctima”.

Tras lidiar con la polémica que han causado algunos de sus comentarios, Ángela Aguilar vuelve a dar de qué hablar al abrir su corazón y admitir lo mucho que le afectan las críticas negativas que ha recibido en redes sociales.

A través de un video para su canal de YouTube, la descendiente de la dinastía Aguilar señaló que todos los escándalos mediáticos a los que se ha enfrentado la han hecho madurar como persona y artista.

“Este año crecí como 10 años. He madurado por necesidad. Siempre traté de llevarme de manera positiva porque sé que muchos usan mi contenido como un escape. Tengo de los mejores trabajos del mundo, pero no significa que no es difícil”, expresó.

Aunque reconoció que se ha sentido lastimada por todas las críticas en su contra, dejó en claro que continuará cantando con la misma pasión de siempre, pues sabe que tiene mucho público que la quiere.

Te recomendamos: Ángela Aguilar dice que era “muy americana para los mexicanos”, tras declararse 25% argentina

“Es más fácil vender una noticia que te rompa a que te digan tus logros, pero ya no más. Estas cosas me duelen, pero no sería quien soy si no salgo adelante. Estoy contenta y agradecida porque hay mucho más amor que odio”, puntualizó, al borde del llanto.

Finalmente, manifestó que solo quiere dejar de lado la polémica y enfocarse en su carrera como cantante, pues la música es su principal motivación en la vida.

“Solo quiero ser cantante. Hasta que no tenga voz, voy a seguir cantando. Lo hago por ustedes, pero lo hago más por mí. Estoy contenta y quiero que esta música siga siendo escuchada por muchas generaciones. Gracias a Dios, tengo una plataforma que me ayuda a hacer eso”, concluyó.

Ángela Aguilar solo desea dejar en el pasado todas las polémicas por sus comentarios / Instagram: @angela_aguilar

Internautas reaccionan a las declaraciones de Ángela Aguilar

Como era de esperarse, las declaraciones de Ángela Aguilar no pasaron desapercibidas en redes sociales y los internautas reaccionaron de maneras divididas; algunos solidarizándose con la cantante y otros criticándola por “hacerse la víctima”.

“Pobrecita, que se vaya a Argentina”, “Estoy contigo Ángela”, “Sé fuerte”, “En Argentina no la van a criticar”, “No le hagas caso a la gente”, “Solamente cuida tus palabras”, “El resultado de la prepotencia”, “Somos más los que te seguimos y apoyamos”, señalaron algunos comentarios.

Aunque ha lidiado con diversas polémicas en los últimos meses, los mexicanos aún no olvidan cuando la celebridad se declaró “25% argentina” durante las celebraciones por el triunfo del país albiceleste en el Mundial de Qatar.

En su momento, Ángela Aguilar desató la controversia al asegurar que tenía sangre argentina / Instagram: @angela_aguilar

Te podría interesar: Nepobabies: Los hijos de los famosos, ¿cuestión de talento o de conexiones?