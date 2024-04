¿Arturo Carmona y Aracely Arámbula son pareja de nuevo?

Arturo Carmona y Aracely Arámbula comenzaron una relación en 2010. Sin embargo, su noviazgo solo duró un año. De acuerdo con el actor, la ruptura se dio por las peculiares exigencias de la celebridad, tales como mantener su relación en privado.

Luego de 13 años de que sostuvieron un noviazgo, Aracely y Arturo ¿retomaron su relación?

Arturo Carmona posando serio a la cámara con saco negro y arena / Facebook: Arturo Carmona/ Instagram: Chismecito Channel

¿Arturo Carmona y Aracely Arámbula retomaron su relación?

A través de las cámaras del programa Hoy, el ex de Alicia Villarreal reveló que él y la también conocida como ‘la Chule’ volverán a ser pareja en la ficción, ya que protagonizarán la puesta en escena Perfume de Gardenia.

El actor brindó algunos detalles al matutino de Televisa sobre cuándo podrían iniciar los ensayos de este proyecto. No obstante, dejó claro que su ex, Aracely, sí será parte de esta puesta en escena.

Aracely Arámbula / Facebook: Aracely Arámbula

“Ya es un hecho (que Aracely Arámbula estará), nada más estamos esperando. Ya tenemos prácticamente nuestro itinerario de ensayos, pero a veces es impredecible el estreno, ya vamos a ensayar muy pronto, yo creo en unos dos meses”.

Arturo Carmona

Asimismo, Arturo reconoció el gran trabajo de Aracely en su papel como ‘Gardenia’, ya que aseguró que ella hizo “propio” este personaje. Sin embargo, remarcó que su romance en el pasado no va a influir en su trabajo como actores.

Perfume de gardenia fue una obra tan espectacular ! Tuve la oportunidad de verla y wow luces, colores, música de la sonora santanera y aracely dando un espectáculo de calidad, imposible olvidar a Gardenia peralta gran personaje ! ❤🥰🤩 pic.twitter.com/rz8SXC3LYd — 💫Karencita 🩷 (@Mala_Sandoval21) October 24, 2021

Arturo Carmona “Aracely es ‘Gardenia’, es un personaje que Aracely hizo propio y a pesar de que estuvieron otras ‘Gardenias’ después de Aracely, sin menospreciar a nadie, creo que Aracely fue la adecuada para ese personaje porque lo hizo propio”.

Agregó: “No, no lo hemos platicado porque somos compañeros y somos la base de esta obra y no, no hay absolutamente nada malo. Somos profesionales ante todo”.

El actor dejó claro que ambos darán todo para poder deleitar al público con su trabajo en Perfume de Gardenia, mismo proyecto que los unió en romance en el pasado.

Al momento, Aracely Arámbula no se ha pronunciado respecto a su participación en la puesta en escena.