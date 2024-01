Aura Cristina Geithner recuerda polémica humillación de Niurka en reality de TV Azteca

Aura Cristina Geithner es una actriz y modelo colombiana que se abrió paso en México desde que era muy joven. Estudió pintura y relaciones internacionales.

Incursionó en la pantalla chica como protagonista de algunos proyectos como: La rosa de los vientos, Te voy a enseñar a querer, La casa de las dos palmas, Sangre de lobos, Secretos del alma y Cielo rojo.

Sin duda, la famosa ha destacado por su gran carrera como modelo y actriz. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa, ya que, recientemente, revivió la contundente humillación que sufrió en su participación en un reality show con nada más y nada menos que con la polémica Niurka Marcos.

Niurka Marcos. / Facebook: Niurka Marcos

Aura Cristina Geithner revive la contundente humillación de Niurka Marcos en reality show

Fue en el reality Soy tu doble, de TV Azteca, el cual se estrenó en el año 2012, teniendo su segunda temporada en 2014. En él, un grupo de concursantes debían ser caracterizados de un artista e interpretar una de sus canciones más famosas.

En este, Niurka Marcos era jurado y Aura Cristina era participante, pero la colombiana vivió momentos de tensión cuando tuvo un encontronazo con la cubana. ¡Tuvo que renunciar al reality!

“Arrancan con este proyecto Soy tu doble en que tú interpretas (a otros artistas)… Era una situación de estrés constante, algunas (canciones) te las sabías, pero otras no te las sabías”. Aura Cristina

Instagram

Agregó: “Cuando llego a la sentencia de (interpretar) a Gloria Trevi me dicen: ‘Haz lo que sea. Písale el vestido a la otra. Compórtate así. Ofende’, y así lo hice… Lo que no sabía era el alcance de este show. Por lo menos, yo no lo sabía”.

Niurka Marcos explotó con la interpretación de Aura, aseguró ¡Así no se comporta Gloria Trevi!

Aura Cristina “Me agarra esta jurado (Niurka) calificado, a rebajarme, a ponerme por el piso. Yo de alguna manera traté de seguir el juego, de defenderme… Yo salí de ahí, salí llorando y lo primero que hice fue llamar al director de talento artístico de la productora y llorando le dije: ‘No quiero ser parte de este juego. No quiero más’. Y le dije: ‘No quiero ser partícipe’. Renuncié".

Cabe recordar que este momento se volvió verdaderamente viral en redes sociales, pues la reacción de la vedette no pasó desapercibida por internautas. Incluso, existe la frase icónica: “(Gloria Trevi) Es mi amiga personal y he estado en todos los cumpleaños de sus hijos”. La cual también se volvió meme.

Sin embargo, este momento derivó en que Aura no quiera participar en ningún otro reality. Destacó que no volverá a sufrir una humillación de este tipo.

“Lo que sí te digo, eso es algo que no voy a volver a permitir, nunca más… En esos años he recibido muchas propuestas de (participar) en reality y con solo saber que hay que entrar en ese juego de una digo: ‘¡No!’”, concluyó.

Al momento, Niurka Marcos no se ha pronunciado a las declaraciones de Aura.