Daniella Navarro le responde a Niurka por llamarla chica plástica; asegura que debe “medicarse”

Sigue la polémica entre Niurka Marcos y Daniella Navarro. La cubana la tacha de falsa y mediocre. Sus diferencias comenzaron en La casa de los famosos, en 2022. En su estancia, las actrices tuvieron varias rencillas que alteraron la paz en la casa.

Las exinquilinas no han podido superar sus roces. Cada que tienen oportunidad, Niurka y Daniella se dan con todo. Incluso, se han retado a los golpes.

En medio de todos los dimes y diretes, la venezolana no se queda callada y responde de manera contundente a todos los insultos de la llamada ‘Mujer escándalo’: “Se encontró con la horma de su zapato. Ella ha prometido que donde me encuentre me va a dar una paliza y me va a enterrar el tacón del zapato. Pero yo no me voy a dejar”.

Durante la plática, Navarro nos dejó en claro que no le teme a las palabras y/o acciones de Niurka, pues siente que todos sus ataques son desde la envidia ¿Quieres saber más? Busca tu revista TVNotas impresa y checa la versión digital.

En diversas ocasiones, Niurka ha dejado en claro su desprecio por Daniella / Instagram: @niurka.oficial

