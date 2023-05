Aylín Mujica confronta a La Materialista por juzgar su relación con Rey Grupero: “No fue estrategia”

En su momento, Yameyry ‘La Materialista’ insinuó que Aylín Mujica no le estaba dando un buen ejemplo a su hija con su romance con Rey Grupero.

Luego de que Yameyry ‘La Materialista’ insinuara que Aylín Mujica le había dado un mal ejemplo a sus hijos con la relación que tuvo con Rey Grupero en LCDLF3, la actriz no se queda callada y la confronta.

Durante la más reciente gala, los eliminados del reality tuvieron la oportunidad de hablar con los finalistas, momento que fue aprovechado por Mujica para ponerle un alto a las críticas de la influencer.

“Creo que tú podrías juzgarme el día que te conviertas en madre, creo que es muy delicado. Por otro lado, soy una gran madre y no solamente de Violeta, sino de tres hijos que están muy orgullosos de todo el trabajo que he hecho porque vivo para ellos”, expresó.

Ante esto, ‘La Materialista’ se intentó justificar y manifestó que, efectivamente, no podría cuestionar su maternidad, sin embargo, no le parecía la forma en la que manejaba “su estrategia” con Rey Grupero.

Aylín Mujica afirmó que siempre respetó a sus hijos durante su estancia en LCDLF3. / Facebook: Aylín Mujica

“Mi intención no fue juzgarte, por eso resalté, en mi confesionario, que yo sí creo que eres una buena madre y lo demostraba cada día con ese ´te amo y te extraño’ a tus hijos, lo que no me pareció es la estrategia”, manifestó.

Como contraataque, Aylín aseguró que jamás contempló tener un romance dentro de show para ganarse le favor del público, principalmente, por respeto a sus hijos: “Yo nunca tuve una estrategia y evité tener una relación en la casa, precisamente, por respeto a mis hijos, pero aquí estoy con él”, señaló.

Para concluir, la influencer respondió que siempre había sido “muy clara” con ella y que solo había expresado su opinión sobre su comportamiento.

“Era desde mi punto de vista, pero, de verdad, mi admiración para ti, como la profesional que eres y sigo diciéndolo, eres buena madre, pero lo que no me pareció es la estrategia”, sostuvo.

La Materialista sostuvo lo único que le molestaba es que Aylín Mujica estuviera con Rey Grupero por estrategia. / Facebook: La Materialista

¿Rey Grupero y Aylín Mujica regresaron?

Cabe recordar que Rey Grupero y Aylín Mujica “formalizaron” su relación cuando ambos salieron de ‘La Casa de los Famosos 3’, sin embargo, poco después, el propio comediante lanzó un comunicado donde daba por terminado su noviazgo.

“Hoy te dejo volar, hermosa; aunque se me haga chicharrón el corazoncito, seguiré luchando por mis sueños para que te sientas muy orgullosa de mí, gracias por la experiencia tan bella que dejaste en mi vida. Te adoro”, expresó.

No obstante, se les ha visto muy unidos en las recientes galas del programa, además de que la propia Aylín dijo que estaba con el creador de contenido durante su confrontación con Yameyry, por lo que no se descarta que estén nuevamente juntos.