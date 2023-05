Bárbara Bermudo muestra los resultados tras quitarse los implantes mamarios en traje de baño

Bárbara Bermudo presumió su nueva figura en sus redes sociales.

La periodista, Bárbara Bermudo, reapareció en sus redes sociales, con un increíble traje de baño, después de estar tres meses en recuperación.

Barbara se sometió a una cirugía, la cual trató en quitarse los implantes mamarios, por lo que su recuperación no fue nada fácil, ya que tuvo que tener rehabilitación.

La presentadora realizó publicación en su cuenta oficial de Instagram, en donde se dejó ver en traje de baño con una excelente figura y totalmente recuperada, esto acompañada de sus hijas y de una excelente vista de la playa.

Bárbara Bermudo se tuvo que quitar los implantes por salud / Instagram: @barbarabermudo

“Después de varias semanas un poco aislada por un proceso que me tocó vivir que luego compartiré, les cuento que me siento mucho mejor y lista para el verano. Hoy, por primera vez, me siento cómoda luciendo mi traje de baño”, compartió la periodista en su cuenta.

Bárbara confesó haber tenido síndrome de ASIA, la cual trata de una extremada y poco frecuente reacción autoinmune e inflamatoria atribuida a una sustancia extraña al organismo.

Debido esta situación por lo que su recuperación fue algo compleja, pero aseguró ya estar recuperada y con ánimos de contestarle a sus fans, cada una de sus preguntas y aclara por completo lo sucedido.