Consuelo Duval es hospitalizada y operada de emergencia

La actriz Consuelo Duval sorprendió a sus seguidores al revelar que sufrió la ruptura de un implante mamario, lo que le provocó fuertes dolores durante varios meses.

A través de sus redes sociales, la comediante compartió su experiencia y alertó a otras mujeres sobre los posibles síntomas de esta complicación.

Consuelo Duval

Consuelo Duval narra cómo un juego mecánico le reventó un implante de seno

Duval explicó que comenzó a sentir dolores en diversas partes del cuerpo, como el cuello, los hombros, la espalda y hasta en las muelas, sin encontrar una explicación.

“Hace como cuatro o cinco meses empecé a tener dolores en el cuello, en el hombro, en la espalda, me dolían las muelas, las anginas, la cabeza y la verdad nunca lo relacioné con lo que fue. Me voy a San Antonio con mi hija a los juegos de Six Flags y ya ven que en unos juegos te ponen como una cosa (protección) que te apachurra las bobibes.Me subo al juego, me ponen esta cosa, me apachurran las bobbies y esta (el pecho derecho) dije “ay” . Consuelo Duval

Fue en ese momento que Consuelo asegura que todos los dolores anteriores habían sido provocados, porque en ese momento se le reventó el implante pero todo le dolía menos su pecho. La conductora siguió contando que ese momento acudió al doctor en CDMX y “efectivamente, se rompió el implante, todo el gel del implante estaba en mi músculo, invadiéndome. Mi cuerpo no hallaba cómo decirme lo que estaba pasando”.

¿Cual es el estado de salud de Consuelo Duval?

Afortunadamente, la actriz ya fue sometida a una cirugía para retirar el implante roto y reconstruir el busto: “Me operaron, la operación duró 6 horas, me operan el viernes. Estos días han sido de recuperación…Estoy bien, el doctor me reconstruyó, me puso muy bonita, y lo mejor es que ya no tengo nada extraño en mi cuerpo. Yo ya estoy operada, estoy sana, y estoy muy bien”

Finalmente, Duval hizo un llamado a todas las mujeres que experimenten síntomas similares a que consulten a un especialista de inmediato.

“Lo comparto porque, si te está pasando lo mismo que a mí, corre al doctor y quítate las prótesis porque es tu cuerpo diciéndote ‘ya no quiero cosas extrañas’, sácalas y limpia tu cuerpo” Consuelo Duval

