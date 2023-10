Bárbara de Regil: “A mí no me gusta festejar a los muertos” ¿Prefiere festejar Halloween?

Bárbara de Regil nuevamente está envuelta en el escándalo. Esta ocasión, la actriz lanzó polémicas declaraciones en las que habría despreciado una de las tradiciones de México: el ‘Día de muertos’ ¿será?

Y es que en un encuentro con la prensa hace unos días, durante la alfombra negra de la Gala de Día de muertos de una revista de moda, la actriz habría expresó su poco gusto por la festividad mexicana.

Bárbara de Regil revela que no le gusta invertir mucho dinero en una sola prenda / Instagram: @barbaraderegil

Todo comenzó cuando uno de los reporteros le cuestionó a la histrionisa sobre cuál era su festividad favorita si ‘Halloween’ o ‘Día de muertos’.

Debido a la que protagonista de Rosario Tijeras, no supo la diferencia entre ambas celebraciones:

“¿Cuál es la diferencia? (prefiero) ‘Halloween’. El Día de Muertos, no. A mí no me gusta festejar a los muertos, mejor en vida. Eso de que hay que ponerle sus estos (altares). Mejor en vida hay que llevarlos a pasear, yo soy muy así”, respondió.

Así lo dijo Bárbara de Regil:

Bárbara aseguró que hace todo lo posible para que su madre disfrute la vida y no cuando ya no este en este plano: “A mí mamá prefiero hablarle y darle lo que le gusta. No ya que este en el cielo ponerle su coca y su foto. No, (mejor) en vida”.

La actriz compartió en TikTok un relato que dejó sorprendidos a sus seguidores. / Instagram:@barbaraderegil

Tras estas declaraciones, a través de la red social X, algunos internautas expresaron su desagrado al saber que Bárbara Regil, no sabe diferenciar entre ‘Halloween’ o ‘Día Muertos’.

¿Qué es Halloween?

‘Halloween o Noche de brujas’ es una popular celebración que proviene de Estados Unidos y se festeja cada 31 de octubre. Con el paso de los años, ésta ha obtenido cada vez más relevancia. En muchos países la han adoptado y cada vez es más común ver al rededor del mundo personas que se disfrazan de sus personajes de terror favoritos para así conmemorar esta festividad y recibir dulces.

¿Qué es Día de Muertos?

El ‘Día de muertos’ es una tradición mexicana celebrada el 1 y 2 de noviembre en la cual se honra la memoria de los muertos.

En estos días, las personas acostumbran poner coloridos altares y ofrendas sobre sus tumbas de sus seres queridos que han fallecido, o bien en casa. En dichas ofrendas se suele colocar fotos y la comida favorita de quienes partieron de este plano.