Bárbara Mori asegura estar más enamorada que nunca de Fernando Rovzar

Bárbara Mori confesó que se siente muy plena en su carrera, así como en su vida amorosa.

Bárbara Mori abrió su corazón en el podcast El Rincón de los Errores, el cual es conducido por Marimar Vega y el conferencista Efrén Martínez, en donde reveló algunos detalles de su noviazgo con Fernando Rovzar.

A cinco años Bárbara Mori y Fernando Rovzar comenzaron su romance, aunque suelen ser muy herméticos con su relación, salvo algunas dedicatorias y postales que han publicando en sus redes sociales.

Ahora la actriz confesó que se siente muy apoyada por su novio: “me siento absolutamente satisfecha con la persona y la mujer que soy hoy. Independientemente de mis logros profesionales, porque siento que en mi carrera como actriz estoy un momento hermoso también, viviendo cosas bellísimas, pero más hacia en la vida personal estoy absolutamente realizada con mi pareja”.

Bárbara Mori y Fernando Rovzar llevan una relación desde hace 5 años / Instagram: @delamori

Bárbara también aseguró que la presencia de Fernando en su vida significa mucho, ya que han formado un gran equipo en lo profesional, como en lo sentimental.

“Hemos encontrado un equilibrio hermoso en nuestra relación, que nunca sabía yo ni siquiera que existía eso en una pareja. Estoy viviendo un sueño realmente, acabamos de hacer una serie increíble, trabajamos juntos y todo es padrísimo”, mencionó Mori.

Mori aprovechó para hablar de su infancia y la complicada relación que tuvo con sus papás, algo que sin duda le generó muchas inseguridades al crecer.

“Yo crecí pensando y generé esa creencia de que yo no era suficiente, de que yo no valía y por eso no tenía el amor de mis padres, y como pensé que no valía, me empecé a relacionar con el mundo exterior cuando salí de casa desde ese lugar de carencia, desde esa necesidad de que acepten y que me reconozcan y necesito encontrar si es que yo tengo un valor en alguna parte”, contó.