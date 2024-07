Baterista de Paulina Rubio rompe el silencio tras reclamo en concierto ¿la defendió?

En los últimos días, Paulina Rubio ha sido objeto de críticas por haber insultado a su baterista en la presentación que dio el pasado fin de semana, como parte del ‘90′s Pop Tour All Stars Pride’.

El momento se suscitó durante la interpretación de su sencillo ‘Ni una sola palabra’. La música se desincronizó con la voz de la cantante, quien, visiblemente molesta, culpó al músico por el error.

La celebridad se acercó a su trabajador y expresó por el micrófono: "¡A ver, batería! ¿Qué ped& cabr&? ¡¿Qué ped&?!”, para luego continuar con su éxito lanzado en 2006.

El incidente no pasó desapercibido en redes sociales y la gran mayoría de los internautas tacharon a Paulina de ser alguien “sin talento” y “prepotente”.

¿Que pedo cabron? ¿Que pedo? Así fue el regañón de Paulina Rubio a su baterista.

Baterista rompe el silencio tras el incidente con Paulina Rubio

En medio de todo este escándalo, el baterista de la llamada ‘Chica dorada’ usó sus redes sociales para tratar de calmar las críticas en contra de la artista.

El músico le pidió al público recordar que “no todo fue malo” en el concierto, pues, previo al incidente, todo iba fluyendo de maravilla. También mandó todas las buenas vibras para Paulina y su staff, aplaudiendo la profesionalidad con la que arreglaron el problema.

“Amigos, no todo fue malo. Antes del incidente, estábamos rockeando con madre @paulinarubio y todos los involucrados. Buena vibra para ella, para el staff que hizo todo lo posible por solucionar y para mis amigos músicos que estuvieron conmigo”, indicó.

Si bien ya no comentó más al respecto, para muchos, sus palabras sugieren que no le afectó lo sucedido y no tendría ningún problema con Paulina Rubio.

¿Paulina Rubio tiene problemas de ira?

Recientemente, Pati Chapoy habló sobre lo sucedido en el concierto y aseguró que Paulina tenía “ataques de colera” cada vez que las cosas no salen como ella quiere.

De acuerdo con la presentadora de ‘Ventaneando’, la ‘Chica dorada’ fue invitada a una radiodifusora hace algunos años. Al llegar, no la dejaron entrar a la cabina, pues estaban grabando un comercial.

Esto molestó a Paulina, quien pateó una puerta y les reclamó a los presentes por “hacerla esperar”. Si bien la celebridad no ha confirmado o desmentido esto, Pati sostuvo que existe un video como prueba.

