Belinda es hospitalizada de emergencia, rompe el silencio y revela qué le pasó

Belinda encendió las alarmas en redes sociales luego de revelar que tuvo que ser hospitalizada de emergencia la mañana del viernes 7 de febrero. La noticia generó preocupación entre sus seguidores, quienes esperan actualizaciones sobre su estado de salud.

¿Qué le pasó a Belinda?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante compartió una historia en la que se observa su brazo conectado a dispositivos médicos. Aunque no detalló las causas exactas de su hospitalización, acompañó la imagen con un breve mensaje:

“Tuve que venir al hospital de emergencia. Gracias por sus mensajitos.” Belinda

Su publicación provocó una ola de especulaciones en redes sociales, donde los fans han expresado su preocupación y le han enviado mensajes de apoyo.

Belinda está hospitalizada de emergencia / IG: @belindapop

¿Dónde está hospitalizada Belinda?

Aunque Belinda no ha confirmado su ubicación exacta, se cree que podría estar en un hospital de Colombia. Un día antes, la cantante publicó un video anunciando su llegada a Medellín, expresando su entusiasmo por regresar al país sudamericano:

“Después de muchos años, aquí otra vez, Medellín, qué bonito. Cómo extrañaba Colombia, el café, la gente. Hoy tenemos un día muy largo, de mucho trabajo, y aquí estamos, ya vamos a empezar con todo el equipo. ¡Qué bonito, quisiera quedarme aquí por lo menos un año!”, aseguró la cantante.

Sin embargo, hasta el momento, no se ha confirmado en qué hospital se encuentra.

Belinda / Instagram: @belindapop

Belinda explica la razón de su hospitalización

En una entrevista telefónica con el medio POSTA, Belinda detalló que su hospitalización se debió al exceso de trabajo que ha tenido en los últimos meses:

“No me encuentro bien de salud, he trabajado mucho sin parar desde hace ya un tiempo y pues mi cuerpo explotó, obviamente de tantos viajes, de tanto trabajo; no he parado, no he descansado, no me he tomado vacaciones y pues el cuerpo resiente el trabajo en exceso”, dijo la cantante.

Aunque la cantante no ha recibido un diagnóstico definitivo, reveló que los médicos continúan realizando estudios para determinar la causa exacta de su malestar:

“Ya van varias veces, dos veces, tres veces que en muy poco tiempo he tenido que ir al hospital de urgencias pues porque no estoy bien. Ahorita apenas están checando, haciendo los estudios y toma un tiempo, entonces, no puedo decirte exactamente ahorita la situación, pero estoy tranquila”, reveló al medio.

¿Belinda podrá asistir a Premios lo nuestro?

A pesar de su estado de salud, Belinda aseguró que hará todo lo posible por asistir a Premios Lo Nuestro, evento donde está nominada en dos categorías y además se podría encontrar con Christian Nodal y Ángela Aguilar por primera vez ¡Como esposos!

“Tengo que estar bien porque voy a ir a Premios Lo Nuestro, voy a cantar, tengo dos nominaciones y pues tengo que terminar el disco, así que no voy a tener tiempo para descansar, por eso ya los doctores me regañan todo el tiempo”, dijo la también conocida como Belika.

La cantante también aseguró que intentará tomarse un tiempo para recuperarse antes del evento. Mientras tanto, sus fans continúan a la espera de nuevas actualizaciones sobre su salud.