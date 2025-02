Belinda es hospitalizada de emergencia ¿Cuál es su estado de salud?

La mañana de este viernes 7 de febrero, la cantante Belinda compartió que fue hospitalizada de emergencia. La noticia encendió las alarmas en redes sociales. La mayoría de sus seguidores se preocuparon por la situación. ¿Qué le pasó?

La cantante se ha mostrado muy activa en redes sociales por la promoción de sus nuevas colaboraciones musicales, entre ellas junto a Tito ‘Doble P’ con su tema ‘La cuadrada’.

Sin embargo, la cantante de ‘Amor a primera vista’ preocupó a sus seguidores por la reciente publicación que hizo en sus historias de Instagram.

Belinda / IG: @belindapop

Te puede interesar: ¡Con Selena Gomez, no! Belinda sale en su defensa por las críticas de Eugenio Derbez: “Me parece lamentable”

¿Qué le pasó a Belinda?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Belinda publicó una historia en la que informó que tuvo que ser hospitalizada de emergencia. En la imagen se puede ver su brazo conectado a artefactos del nosocomio.

Aunado a esta fotografía, la cantante aprovechó para agradecer todos los mensajes de sus allegados. No obstante, no reveló más detalles sobre el motivo de su hospitalización.

“Tuve que venir al hospital de emergencia. Gracias por sus mensajitos”, escribió Belinda.

Así lo dijo Belinda:

Belinda está hospitalizada de emergencia / IG: @belindapop

No te pierdas: Belinda muestra su lado “barrio” e interrumpe entrevista por pregunta en doble sentido:VIDEO

¿Cuál es el estado de salud de Belinda este 7 de febrero?

Aunque la famosa no ha dado una actualización de su estado de salud. Se especuló en la red que Belinda está hospitalizada en Colombia, dado que un día antes compartió un video en el que anunció su llegada a dicho país.

Eso no es todo, también presumió la gran vista que tenía en su visita a un sitio de la ciudad. No obstante, la intérprete de ‘300 noches’ no ha confirmado en qué nosocomio se encuentra.

“Después de muchos años, aquí otra vez, Medellín, qué bonito. Cómo extrañaba Colombia, el café, la gente. Hoy tenemos un día muy largo, de mucho trabajo, y aquí estamos, ya vamos a empezar con todo el equipo. ¡Qué bonito, quisiera quedarme aquí por lo menos un año!”, dijo Beli.

Mira: Bellakath confirma colaboración con Belinda: ¿tiradera para Nodal?

Esta no sería la primera vez que Belinda comparte que está bajo observación médica. En marzo del año pasado, también informó que estuvo delicada y tuvo que cancelar sus eventos en Veracruz.

Sin duda, sus familiares y fanáticos en redes estarían en espera de más información con respecto a su estado de salud. Aunque también ha acaparado titulares por el reciente cambio de look de Ángela Aguilar. ¡Aseguran que se parece mucho a ella!