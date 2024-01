Bella de la Vega expone a Gael García ¡No le consta que haya ido al funeral de su papá!

El 22 de enero se cumplen tres años del fallecimiento del director de escena José Ángel García, padre de Gael García Bernal, a causa de fibrosis pulmonar. Su viuda, la actriz Bella de la Vega, explica cómo ha sido este tiempo sin su marido y la forma en que Gael se portó con su papá.

“Han sido tres años difíciles sin José Ángel. No hay día que no piense en el que fue el amor de mi vida. Aún sigo llorando por su ausencia. Lo extraño mucho”.

Sin embargo, algo que le dolió mucho a la exparticipante de ’Survivor México’ fue la actitud del hijo mayor de su pareja, Gael García Bernal. “Le avisé que su papá se estaba poniendo muy grave. Que lo necesitaba. Nunca se presentó en el hospital. Incluso en un acto de desesperación, cuando José Ángel estaba tan mal, le mandé unas fotos para que lo viera con sus propios ojos. Se me había caído y estaba tirado en el piso. Su respuesta fue muy patética. Me dijo que no necesitaba que le mandara una foto así. Le contesté que no lo hacía por gusto, sino para que tuviera un poco de humanidad hacia su padre y fuera a verlo. Le dije que estaba muy feo lo que estaba ocurriendo y que no iba. Gael tuvo la foto de su papá asfixiándose y ni así se le movió el corazón”.

Bella pudo conocer a los hijos del productor: Gael García y José Emilio / Cortesía de la actriz

Además, por primera vez, Bella comenta: “Dicen que fue al velorio, al parecer, a la medianoche. Pero a mí no me consta ni siquiera que haya ido. No lo vi. Hasta en eso se portó como la celebridad que él ostenta ser y no como un buen hijo. Fue inhumano”.

Sobre cómo se debe sentir Gael, ahora que se van a cumplir tres años de la muerte de su papá, Bella nos dijo: “Él debe tener en su conciencia cómo abandonó a su papá cuando iba a morir. No ha cumplido las promesas que le hizo”.

Bella de Vega está decepcionada de Gael García por su actitud / Clasos/ Archivo TVNotas

¿Cuál fue la promesa que Gael le hizo a su papá y que no está cumpliendo?

En cuanto a las promesas que Bella dice que Gael no ha cumplido, nos cuenta: “Su papá estaba mal económicamente… Él estaba muy agradecido de que yo

lo apoyara incondicionalmente. Le pidió a Gael que cuando él faltara no me dejara desprotegida. Que así como yo lo estaba ayudando a él, Gael me apoyara si me hacía falta. Incluso le dijo que, aprovechando la productora que tiene, me ayudara a entrar a algún proyecto que tuviera… Gael le dijo que sí, que me iba a echar la mano”, dijo.

Pero esto no se cumplió. En tu revista TV Notas digital e impresa, Bella nos dice cuándo fue la última vez que habló con Gael y lo que se dijeron. Además comenta: “No sé qué pensar. Ahora soy como ciudadana de segunda. Soy la viuda (de José Ángel), la madrastra de Gael García”.

