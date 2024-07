Romina Marcos vs Bella de la Vega: “Conmigo jamás se puso a los gritos... sabe quién es mi mamá”

Platicamos en exclusiva con Romina Marcos, y no dudó en defender a su amiga Queen Buenrostro, de los señalamientos por parte de Bella de la Vega, quien la llamó: “¡terrible, tonta, sinvergüenza y sin escrúpulos!” como te lo contamos en nuestra edición 1428.

Romina dijo: “Bella de la Vega es una señora que no se ha encontrado en la vida y ha tratado de encajar mucho para ser aceptada. Pero lamentablemente no lo ha logrado. Le falta encontrarse”.

“Cuando sabes quién eres, la forma en la que te gusta vestirte, la imagen y el mensaje que quieres proyectar al mundo habrá personas que te sigan eventualmente. Porque todo lo que sale de uno mismo es verdad y es real. Sin embargo, todo eso le hace falta a Bella”.

“A Queen (Buenrostro) la amo, porque además de haber compartido con ella el reality de ‘Tentados por la fortuna’. Se convirtió en mi hermana y mi confidente. Dormimos juntas en las noches de frío, insomnio, miedo y hambre. Es una mujer que tiene su lado bueno y malo, pero con un corazón gigante”.

La intérprete de ‘Ojalá’ dijo que la exesposa de José Ángel García, papá de Gael, es hipócrita.

“El hecho de que mi amiga le haya dicho sus cosas a Bella habla de que sabe defenderse muy bien. Siempre la voy a apoyar en lo que sea y qué bueno que se defendió. La señora Bella cambia de parecer muy rápido. Un día te dice algo y al otro otra cosa. ¡Es muy rara!”.

“Bella le habla a la gente por conveniencia. Si un grupo de personas dicen que sí, ella también lo hace, pero con otro grupo actúa de la misma forma para quedar bien con todos. La señora no tiene criterio propio. No toma las decisiones porque ella quiera. Es hipócrita”.

“No sé si sea interesada, no creo. Yo la defino como hipócrita. Ella va a donde le conviene y no le importa. En varias veces se puso a los gritos con otras personas del show. Lo curioso es que con algunos no se portó así. Conmigo jamás se puso a los gritos, no sé si se fijó en el número de seguidores, mi trayectoria o porque sabe quién es mi mamá. No es coherente y tampoco honesta”.

Romina Marcos y Bella De la Vega discuten en Tentados por la fortuna / Twitter

“No me interesa ser amiga de la señora y tampoco quiero mandarle un mensaje. Solo le deseo lo mejor y que le vaya bien en la vida. Sé que quiere mucho a su mamá y deseo que le dure mucho tiempo. Solo eso”.

Romina también arremetió contra Esmeralda Ugalde por haberla llamado ‘pin... gorda’

“Con respecto a Esmeralda, todos vieron cuando me dijo: ‘Pin... gorda’. Esas fueron sus palabras. Entiendo que un juego pueda comerte la cabeza. También comprendo que puede haber algún tipo de envidia. Pero si me la llego a encontrar, la saludaré. Ojo, ella no fue ni será mi amiga, solo es una compañera de trabajo”, concluyó.

¿Dónde ha salido Romina Marcos?

Romina Marcos la hemos visto en ‘Mi marido tiene familia’ (2017) ‘Como dice el dicho’ (2019), ‘¿Qué le pasa a mi familia?’ (2021).

Participó en el reality ‘Inseparables’ (2021), ‘MásterChef Celebrity’ (2023), y ‘Tentados por la fortuna’ (2024).

Recientemente estrenó su canción y video titulado ‘Ojalá’. También hizo ‘Pa´ los exes’ (2024) en colaboración con su hermano, Emilio Osorio.