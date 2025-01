Eugenio Derbez responde a las acusaciones de robarse millones de pesos para hacer películas en México

Eugenio Derbez rompió el silencio sobre las recientes acusaciones del actor Salvador Pineda, quien lo señaló, junto con otros actores, de haberse quedado con dinero destinado al financiamiento del cine mexicano.

El polémico señalamiento fue hecho por el actor de 72 años, quien en una entrevista afirmó que varios artistas, incluidos Derbez, Diego Luna y Gael García Bernal, habían supuestamente “robado” dinero del banco cinematográfico hace unos años.

Salvador Pineda acusó a Eugenio Derbez, Gael García y Diego Luna de robar dinero / Instagram / Redes sociales

Las acusaciones de Salvador Pineda y la respuesta de Eugenio Derbez

Según Salvador Pineda, los actores no recibían el apoyo necesario para la industria del cine, ya que este solo otorgaba recursos a sus “consentidos”, como los mencionados actores. En sus declaraciones, Pineda acusó directamente a los artistas mexicanos que solo trabajan en Hollywood de aprovecharse de los recursos destinados al cine mexicano, y en particular señaló a Eugenio Derbez como uno de los responsables.

Recientemente, en respuesta al actor, Derbez se mostró sorprendido por las acusaciones de Pineda y mencionó que no estaba al tanto de tales señalamientos.

Sin embargo, Derbez aclaró que considera que todo se trató de un malentendido. “Quiero mucho a Salvador, y aparte, él no lo dijo. Él estaba hablando de otras personas, no de mí. Los reporteros fueron los que sugirieron mi nombre. No me lo tomo personal”, expresó, mencionando entonces que no cree que Pineda lo haya señalado intencionalmente.

#EugenioDerbez CANSADO de ser cuestionado por la actuación de #SelenaGomez, asegura que ya NO va a OPINAR al respecto y se arrepiente de sus críticas #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/HEJOZs5AVi — De Primera Mano (@deprimeramano) January 7, 2025

No obstante, cabe mencionar que Salvador lo nombró expresamente a él y a sus colegas de ser quienes se quedaban con el dinero del fideicomiso para crear proyectos.

Eugenio Derbez también explicó que la película ‘No se aceptan devoluciones’ no solo fue una de las más exitosas de su carrera, sino que fue una de las pocas que cumplió con su compromiso de devolver los recursos que le otorgaron debido a la gran taquilla que generó. El actor detalló que la película, producida por la productora Alebrije, logró regresar 50 millones de pesos al fideicomiso destinado a la creación de cine mexicano.

“Lo metieron ahí. Yo conozco muy bien a Salvador y creo que está mal informado porque la única película que se hizo con ese fideicomiso fue ‘No se aceptan devoluciones’, y esa es la única película en la historia del cine mexicano que le devolvió 50 millones”, aseguró.

Derbez también explicó que, aunque fue el protagonista de ‘No se aceptan devoluciones’, él no fue el productor de la película ni gestionó los fondos gubernamentales para su realización. Explicó que fue la productora Alebrije quien solicitó los recursos y fue esta la encargada de administrar el dinero.

“No es que se robe el dinero. Tú vas y aplicas, y ni siquiera fui yo. Fue una productora”, explicó el actor. Además, dejó claro que si él hubiera sido el productor, no estaría trabajando actualmente en la televisión, sino que estaría disfrutando de su vida en un yate en el Mediterráneo.

