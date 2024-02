Bellakath ¡es tradicional! y confiesa que le gustaría casarse y tener hijos

Hilda Katherinne Huerta Diaz, conocida como Bellakath, está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera como rapera. Tras los éxitos ‘Gatita’ y ‘Reguetón champán’, la famosa se alzó con el TikTok Award por Canción del año con ‘Y yo me le pego’, una colaboración con Profeta Yao Yao y Smi-Lee.

Disfrutando de la soltería

Bellakath disfruta de su tiempo en soltería y se encuentra en una etapa positiva de su vida. Aunque está abierta a la posibilidad de una relación amorosa, dice que prefiere evitar relaciones tóxicas, pues ya vivió ese tipo de experiencias.

“No juzgo a nadie porque yo he estado en relaciones tóxicas, pero creo que cada quien debe realizar su propio proceso y trabajar tú misma para sentirte completa”, afirmó la cantante en una entrevista a ‘Venga la alegría’.

Bellakath es una joven cantante de solo 24 años / Instagram: @labellakath

Checa: A Bebeshita la bateó Rodrigo Romeh y ella culpa a Alana de que se lo bajó ¡a gritos y sombrerazos!

El hombre ideal según Bellakath

La artista confesó sus deseos para un futuro galán. Quiere a alguien preparado, detallista, romántico, honesto y fiel. Busca similitudes con su propia personalidad para construir una relación sólida y armoniosa.

“Quiero alguien que sea como yo, una persona preparada, detallista, romántica, honesta y fiel”, expresó. Bellakath

Importancia del dinero en la relación

Cuando se le preguntó sobre la importancia del dinero en una pareja, Bellakath expresó su perspectiva. Aunque reconoce que el dinero es importante, subraya que no es lo primordial. Aboga por dejar de romantizar la falta de dinero y destaca la importancia de la fidelidad y el apoyo emocional en una relación.

“Sí es importante. Dejemos de romantizar el no tener dinero, porque el dinero se ocupa para todo. El dinero y el amor son importantes, deben ir de la mano”, comentó.

Checa: LCDLF4: Leslie Gallardo afirma que Karol Sevilla no era “buena novia” con Emilio Osorio: “Casi no la vio”

Bellakath sí se visualizada casada y con familia

La cantante que pone a perrear a sus seguidores sorprendió al revelar que sí le gustaría casarse y formar una famila.

“Sí me gustaría casarme, pero ahorita estoy enfocada en mi carrera. Si encuentro a alguien, me casaré y los invito. Sí me veo siendo mamá, pero no sé si ahorita porque tengo muchas metas que me gustaría cumplir antes de ser mamá, para tener a mis hijos como yo quisiera”, concluyó la talentosa cantante.

Bellakath es conocida por su éxito ‘Gatita’ / Instagram: @labellakath

Checa: Muere estrella de Rocky: Carl Weathers, quien interpretó a Appollo Creed