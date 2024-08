Brenda Bezares apenada porque Mario bailó ‘El gallinazo’ en diminuta prenda verde: “No quería ver eso”

Mario Bezares fue uno de los nominados salvados en la primera semana de ‘La casa de los Famosos México’. Por ello, cumplió la promesa que había hecho con el público que lo salvó: hacerlos reír con su famoso ‘Gallinazo’, el baile que lo hizo popular cuando lo hacía con Paco Stanley en la década de los 90.

A sus 65 años, Bezares tomó una prenda diminuta y se puso a bailar haciendo reír a todos en la casa con sus peculiares pasos.

Ricardo Peralta fue quien le prestó la atrevida prenda y Karime le dio indicaciones para poder portarla sin tanta incomodidad. Finalmente Mario dijo que lo haría pero con playera pues la prenda inferior ya era suficiente al ser pequeñita.

Brenda Bezares reacciona al baile de su esposo en ‘La casa de los famosos México’

Por supuesto el momento no pasó desapercibido y comenzó a hacerse viral y muy comentado en redes sociales por lo divertido que resultó.

Entonces en una entrevista con el programa ‘De primera mano’, Brenda, esposa de Mario, reaccionó al peculiar baile del famoso y aceptó que no fue muy agradable, pero es parte de su personalidad.

Brenda Bezares le advirtió a Mario que no quería ver esas ocurrencias pero él no le hizo mucho caso / Instagram: @bbezares

Brenda comentó que le advirtió que no quería verlo hacer ese tipo de comportamientos en el reality, pero al parecer no le hizo mucho caso. “Yo estaba con una pena y no sabes las emociones que durante esta semana he vivido… Yo le dije, no quiero ver eso y sin embargo lo hizo, lo respeto, pero no lo promociono ni lo divulgo, ni lo veo”, sentenció.

“Es parte de lo que él quiere hacer y es respetable pero no me gusta y me opongo rotundamente”, finalizó.

