Paul Stanley contra Bezares y Paola Durante: “Años de escuchar pend...”, pero seguirá hablando: “De eso como”

Desde que se supo que Mario Bezares y Paola Durante eran parte de ‘La casa de los famosos México’ algunos se preguntaron cómo sería para Paul Stanley, hijo del fallecido Paco Stanley tener que convivir con ellos en el foro de ‘Hoy’ cuando estos fueran invitados como parte del reality una vez que fueran eliminados.

Incluso, antes de su eliminación, la audiencia estaba expectante en cuanto a cómo se manejarían las confesiones de los dos famosos declarados inocentes por el asesinato de Paco hace más de 20 años, pero que han tenido que lidiar con la opinión pública.

Hasta el momento Paul ha evitado todo contacto con ambos incluso después de la eliminación de Paola, pero durante la primera semana, el conductor hizo alusión a Mario en un comentario del matutino, por lo que los medios de comunicación le preguntaron al respecto.

Paul habló de Mario Bezares y Paola Durante / Instagram/ Google

Paul respondió que no se puede negar a hablar de Mario y Paola en el programa porque es su trabajo y lo respeta: “Es que de eso pago las tarjetas. No es que quiera. Es que de ahí como. Es parte de mi trabajo y es lo más sagrado”.

Paul Stanley no le da importancia a Mario Bezares y Paola Durante

El hijo de Paco también se refirió a lo que Mario y Paola contaron la primera semana del reality diciendo cuánto les afectó personal y profesionalmente que los hayan inculpado en el atentado contra el conductor y que en ocasiones a Mario lo regañaba, además de que era mujeriego.

“A todos nos afectó (lo que pasó) de diferente manera”, indicó, pero él ha logrado sobreponerse gracias a terapias: “Hay algo que se llama terapia, ayuda emocional y es con lo que he estado trabajando yo también y a mí nadie me ha dado nada, yo lo he trabajado y las oportunidades están por todos lados y cuando te llega hay que aferrarse y si a ella no le ha pasado pues no sé… que le vaya bien”.

Por último, Paul reiteró que no permite que las revelaciones que hagan sobre su padre le afecten más: “Eso lo sabemos desde hace 25 años. Entonces yo he estado acostumbrado ya a vivir con eso. Lo tengo muy trabajado. Son años de escuchar. Perdón que lo digo así, muchas pend… de vivir historias de ficción”, finalizó.

