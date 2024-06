Brenda Bezares revela que Paco Stanley sí le coqueteaba: “Es algo que no le puedo perdonar”

Paco Stanley fue uno de los conductores y comediantes más queridos de la televisión mexicana. Por esa razón, la serie ‘¿Quién lo mató?’, la cual se basa en la vida y deceso de la celebridad, causó mucho revuelo en redes sociales.

Además del tema, la producción generó mucha controversia, no solo por la falta de autorización de la familia, sino también por el descontento de Paola Durante y el matrimonio Bezares respecto a lo mostrado en la serie acerca de cada uno.

Recordemos que, en su momento, Paola Durante y Mario Bezares fueron sospechosos de estar relacionados con el ataque que le quitó la vida a Paco. Incluso, estuvieron un tiempo en prisión y fueron después liberados y exonerados por falta de pruebas.

Para la exedecán de Paco, así como para Mario y Brenda Bezares, la serie solo los “revictimiza” y provoca que revivan uno de los episodios más difíciles de sus vidas.

La serie de Paco Stanley / Twitter: @PacorroStanley

Brenda Bezares se sincera sobre el coqueteo de Paco Stanley

Si bien está en contra de la serie, Brenda reconoció que sí contaron la realidad de algunas cosas, como el coqueteo insistente que recibía por parte de Paco Stanley. Si bien afirmó que “coquetear” era parte de la personalidad del presentador, se llegaba a sentir sumamente incómoda.

“Conmigo y con todas. A él le encantaba, veía a cualquiera y le echaba los perros. Yo estoy criada de diferente manera, de provincia y si bien yo estaba en el medio en ese momento de mi vida, yo me dedicaba a estar de mamá” Brenda Bezares

La exreina de belleza aclaró que el comediante jamás se propasó con ella, pues es algo que no hubiera permitido. Incluso, en su momento, le llegó a pedir a Mario que Paco ya no la metieran en sus “juegos”.

“Le coqueteaba a todas. Era su esencia, su galanura normal. No era una persona que se pasara de listo. Te coqueteaba y te decía. No se pasó la línea y no lo hubiera permitido. Yo me sentía incómoda y era el rol que jugaban ellos. Paco jugaba a molestarlo. Es que yo le decía que por qué me tienen que meter, que jueguen con otra cosa y era todos los días”, dijo.

Brenda Bezares no puede perdonar que hayan involucrado a su hijo

Brenda también confesó que se sintió sumamente dolida cuando Paco puso a su hijo frente a las cámaras para “compararlo” y sugerir, de broma, que él era el padre biológico y no Mario.

“Yo le decía: ‘No juegues. Es muy delicado’. Era superincómodo. No te puedo decir todos los problemas que tuvimos. Si yo no estaba de acuerdo (que bromearan) conmigo, menos con un bebé. (Paco) lo puso en el ojo público y es algo que, hasta el sol de hoy, no le puedo perdonar”, expresó.

Brenda Bezares / Instagram: @bbezares

Brenda Bezares recibió amenazas por defender la inocencia de Mario

Durante la conversación, Brenda recordó la época en la que Mario estuvo en prisión. De acuerdo con la mujer, fue una época sumamente difícil, principalmente por las amenazas.

“Era una mujer muy joven con hijos. Tenía que sacar fuerzas de todos lados. Era una montaña encima de mí. Llegué a renegar con Dios; fue muy difícil, no solo llegó la maldad a ese grado. Yo recibí amenazas de muerte; tenía vigilancia afuera de mi casa. Llegué a tomar tanta importancia que me mandaron callar”, señaló.

