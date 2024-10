Briggitte Bozzo le responde a su ex que le dijo mantenida, VIDEO

Tras la salida de Briggitte Bozzo de la LCDLFM, no pudimos evitar preguntarle sobre la polémica que se desató mientras ella estaba en el reality. Recordemos que su ex, el influencer argentino Conrado Villagra, señaló que él los mantenía a ella, a su mamá y su hermano.

Autor desconocido

Te puede interesar: Papá de Octavio Ocaña confirma que sí existen problemas familiares, pero con su esposa, ¿divorcio?

Briggitte habló con TVNotas sobre este tema. “Yo no tengo nada malo que decir de él. Lo que tenía que soltar, lo solté. Me quedé callada mucho tiempo. Nunca me defendí cuando él dijo lo que dijo de mí (que la mantenía)”.

“No tengo odio en mi corazón. Diosito se va a encargar de eso. Yo no hice nada malo. Él no me mantenía en absoluto. Esperemos que la gente no crea todas esas cosas y vea que a veces se cuelgan de este tipo de situaciones para darse foco. Es algo que me hizo mucho daño en su momento. Fue una relación en la que aprendí. También amé. Y hasta ahí”. Briggitte Bozzo

Ante esta respuesta, le preguntamos si ella lo mantenía y nos dijo:

“El último año sí. Al principio nos apoyábamos entre los dos porque éramos un equipo. Después ya no y me empecé a encargar de todo. Uno aprende de sus errores... No me arrepiento de haber amado y entregado todo. No está mal hacer el bien, porque a veces te encuentras personas malas y no tienes por qué rebajarte a su nivel”. Briggitte Bozzo

Para seguir con la conversación, le preguntamos si alguna vez la quiso tocar en forma violenta. Sin embargo, la actriz nos dijo que no iba “a contestar eso”.

La mamá de Briggitte Bozzo revela que la actriz se quiso quitar la vida

La semana pasada, la mamá de Briggitte nos reveló que al terminar con esta relación la actriz intentó quitarse la vida. Ante esto Briggitte nos comentó: “Fue un proceso difícil. Fue mi primera relación larga. Pero no me quise quitar la vida por él, fue por otro tema que no tiene que ver con él”.

MÉXICO, CDMX; 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024.- ENTREVISTA CON LA SEÑORA LIGIA ELENA ARCILA, MAM{A DE LA ACTRIZ BRIGGITTE BOSSO QUE PARTICIPA EN LA CASA DE LOS FAMOSOS. FOTOS: PACO MANCERA / FRANCISCO MANCERA/TVNOTAS

Lee: Paul Stanley y Mario Bezares: Filtran video de un encuentro detrás de cámaras ¿Fue cordial?

Para acabar con el tema del ex, Briggitte nos dijo que ya lo perdonó. En nuestra conversación con la actriz, aprovechamos la oportunidad para saber un poco más acerca de su experiencia en el reality y, por supuesto, saber qué fue lo que vivió al lado de Adrián Marcelo, quien dejó la casa en medio de señalamientos por sus actitudes que fueron calificadas por muchos como violentas y misóginas, y de Mariana Echeverría, comediante que ha sido duramente señalada por su comportamiento.

Briggitte Bozzo habla de sus experiencias al lado de Adrián Marcelo y Mariana Echeverría en ‘La casa de los famosos México’

Briggitte Bozzo y Adrián Bozzo polémica en La casa de los famosos México / YT: Canal 5

Te puede interesar: Presentadora de televisión anuncia su propio fallecimiento: “Nos vemos en el más allá"

En cuanto a su experiencia en LCDLFM, reveló: “El quinto lugar me sabe a gloria. Le doy gracias a Dios por haberme permitido llegar tan lejos. Y también gracias al público que siempre me salvó”.

Además, agregó, “Lo mejor que me pudo pasar fue formar parte de la gran familia que hicimos en team Mar. Y lo más complicado: el encierro. Estuvo muy difícil mentalmente... “Fue complicada la convivencia con Mariana (Echeverría), pero no tengo rencor en mi corazón. Las personas se equivocan. Espero que le vaya muy bien en su vida... Con Adrián Marcelo también estuvo difícil. Creo que sobrepasó muchos límites en La casa y no solo con Gala, sino con todos”, finalizó.