Cambios en Imagen Televisión; queridos conductores de Sale el Sol y otros programas, se van

Gustavo Adolfo Infante dio a conocer lo que se avecina para Imagen Televisión en los próximos días; ‘Sale el Sol’, ‘El Minuto que Cambió mi Destino’, ‘Llegó la Hora’ y noticieros tendrán cambios.

La lucha por el rating en la televisión mexicana no cesa y en Imagen Televisión ya están haciendo cambios para mejorar los números.

En su programa de YouTube, Gustavo Adolfo Infante, conductor de varios espacios del canal, y “uno de los consentidos y que más gana (en Imagen Televisión)”, según Alex Kaffie; indicó los cambios que se avecinan para muchos programas del canal 3.

“En Imagen ya vienen los cambios, no te puedo decir la fecha (cuando comenzarían los cambios) entra Nacho Lozano, en ‘De Pisa y Corre’ de 8 a 9 de la mañana”, comenzó a decir Gustavo Adolfo, sobre la programación que está próxima a estar al aire en Imagen TV.

Gustavo Adolfo Infante anuncia cambios de conductores y programación en Imagen TV:

Gustavo continuó revelando que Yuriria Sierra sale de su noticiero, “entra Crystal Mendivil de dos a tres de la tarde en el noticiero en sustitución de Yuriria Sierra”, indicó.

Yuriria Sierra ya no tendrá su noticiero, ahora estará Crystal Mendivil / Instagram: @yuririasierra

Pero una de las revelaciones que más sorprendieron fue que una querida conductora del matutino de la televisora, también dirá adiós para entrar a un nuevo programa, “Mónica Noguera sale, deja ‘Sale el Sol’, se va al noticiero de Paco Zea en las mañanas, que me parece muy bien”, reveló.

Pero eso no fue todo, según Gustavo Adolfo, Mónica Noguera no sería la única que abandonaría el matutino, “otro cambio, se va Juan Soler de ‘Sale el Sol’, no sé a quién vayan a contratar (en su lugar)”, indicó.

Igualmente, anunció cambios en los horarios de transmisión de programas como ‘El Minuto que Cambió Mi Destino’ y ‘Llegó la Hora', “en el programa de Mónica Noguera de los sábados pasa en vez de las siete y media de la noche a la 1 de la tarde, mi programa de ‘El Minuto que Cambió mi Destino’ de 8:30 de la noche cambia de horario a las 9:30 de la noche. Esos son los cambios que tengo al momento”, destapó.

El programa de Gustavo Adolfo Infante, ‘El Minuto que Cambió mi Destino’ tendrá nuevo horario / Instagram: @gainfante

Finalmente, Gustavo comentó que esta información la estaba dando en exclusiva, argumentando su indiscreción diciendo, “si no quieren que diga, no me cuenten, manténganme afuera de las oficinas de los ejecutivos”.

Recordemos que a través de su columna de un diario de circulación nacional, Alex Kaffie dio alguna señal de que los cambios en ‘Sale el Sol’ podrían verse a partir de este viernes, pues escribió en ‘Seré Breve’, “me tiene triste la noticia de que el viernes se despide de ‘Sale el Sol’”, sin precisar a quién se refería.