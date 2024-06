Camilo confiesa a la esposa de Ricky Montaner que le parece guapa; las redes exigen respeto para Evaluna

En numerosas ocasiones, Camilo ha demostrado ser abierto sobre sus sentimientos y temas personales. En esta oportunidad, el músico compartió una charla en el pódcast ‘Pensábamos mal’ junto a Stefi Roitman, donde hizo una sincera confesión a su concuña.

La confesión de Camilo a Stefi Roitman que desata la polémica

Sin tapujos, el esposo de Evaluna Montaner y concuñado de Roitman (esposa de Ricky Montaner) reveló lo que sintió al conocerla por primera vez: “Yo te prejuzgué a ti, te digo la verdad”.

Camilo continuó explicando en el pódcast:

“Yo te prejuzgué por guapa. Te voy a decir por qué. Yo te conocí a ti de frente. Yo te vi en el evento del lanzamiento del Circo del Sol de Messi en Barcelona. Yo estaba ahí y de repente esta chica muy guapa. Y yo no tenía el contexto de nada”. Camilo

Camilo y Stefi Roitman / Instagram: @stefiroitman

“Entonces, claro, cuando fue tan buena onda, dije, ah, no, aparte de guapa, entonces es fake también. Ah, y fakear ser tan buena onda, no. Porque, claro, si es muy guapa, entonces aparte ella sabe que es guapa. Entonces va a mirar por encima de ella. Pero no, claro. Luego, cuando la conocí, dije, ah. Y ahí me choqué con eso”, concluyó.

Internautas critican a Camilo por su comentario

No obstante, en redes sociales, los internautas reaccionaron negativamente, considerando inapropiado que Camilo llamara tantas veces “guapa” a Stefi Roitman, esposa de Ricky Montaner. Señalaron que la confesión resultaba incómoda, especialmente para Evaluna, y especularon que con esta declaración Camilo estaba insinuando que le gustaba su concuña.

“O sea que Evaluna es profunda e interesante, pero no guapa”, “De los creadores de ‘Ángela y Nodal’ llega ‘La esposa de mi cuñado’ con Camilo como figura estelar”, “Ay Camilo mejor cállate”, “Me sentí incómoda solo pensé en Evaluna”, “Dijo 500 veces guapa… Pesadísimo”,“O sea que aparte de guapa admitió que era profunda, interesante, buena onda y real, le gusta en todos los sentidos”, “Le tiene más ganas, siempre se la quiso comer”, “Tan guapa no es, es más guapa su esposita señor Camilo”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en redes.

Ricky Montaner y su esposa Stefi Roitman. / Instagram: @stefiroitman

La polémica ha generado una ola de críticas hacia Camilo, mencionando a Evaluna Montaner. Hasta ahora el cantante no ha dado alguna declaración al respecto.

¿Quién es Stefi Roitman?

Stefi Roitman es una actriz, modelo y presentadora de televisión argentina, conocida por su trabajo en el mundo del entretenimiento y su relación con Ricky Montaner, integrante del dúo musical Mau y Ricky e hijo del famoso cantante Ricardo Montaner.

