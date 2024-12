Cantante lanza nuevas acusaciones contra el papá de Christian Nodal: “Le encanta hacer las cosas ilegales”

La semana pasada causaron gran revuelo las declaraciones del exvocalista de Los plebes del rancho, Johnny Cortés, en contra de Jaime González, papá de Christian Nodal, quien maneja la empresa que representa a su antigua agrupación. Lo acusó de sacarlo de la banda y bloquear su carrera musical. Señaló que don Jaime no quiere darle su carta de retiro para que comience de manera libre su carrera como cantante y que su primer sencillo fue tumbado de todas las plataformas musicales y redes sociales. Por ello, iniciaría acciones legales.

Posteriormente, Jaime González, por medio de un comunicado, contestó que las declaraciones de Johnny eran irresponsables. Señaló que éste todavía tenía un contrato con la empresa, por lo que debe seguir grabando para su disquera y que no puede hacerlo en otra parte.

Johnny habló sobre el papá de Nodal / Instagram

¿Jaime González tiene miedo de que Johnny le gane a Nodal?

Platicamos con Johnny, quien dijo: “Estoy triste y desconsolado. Mis abogados se encargan de eso. La demanda está en proceso”.

Y nos reveló: “Hace 6 años, en un programa, se hizo un casting para buscar al nuevo vocalista de Los plebes del rancho. (Jaime y su gente) hicieron ir a muchos jóvenes de muchos lados. Yo tocaba en la Feria de San Marcos con mi grupo. Me llamaron para Los plebes. (Jaime y su gente) habían hecho participar como a 500 muchachos, pero me dijeron que me necesitaban. (Jaime) mandó por mí y me dijo: ‘Es la oportunidad de tu vida’. Ya estaba todo arreglado. Cuando me presenté en el programa, yo sabía que iba a ganar. Hicieron algo feo, como él está acostumbrado a hacer con varios artistas”.

¿Sabes si la producción del programa estaba enterada de esto? “No, ellos son muy aparte. No sabían. Algo así no lo hacen”.

Los plebes del rancho / TVNotas

“Jaime ha peleado mucho en demandas. Le gustan mucho los problemas. No sé por qué quiere hacer daño si yo siempre me porté bien con él. Nunca le he cobrado ni un peso de regalías, a pesar de que estuve 6 años en Los plebes. Es injusto. Está más enfocado en mí que en Los plebes”.

¿Crees que está obsesionado contigo? “Pienso que sí. O tendrá algún miedo de que pueda ser la competencia de Nodal. Cada uno tiene su talento. Yo a Christian lo admiro mucho. Es un artistazo”.

¿Pensaste en pedirle ayuda para que interceda con su papá? “No. Me seguía (en Instagram) y luego dejó de hacerlo. Creo que ya sé por dónde iba”.

¿Entonces sí crees que Jaime tenga miedo de que le puedas hacer sombra a Christian? “No puedo decir qué es lo que siente él. Por lo que se ve, yo pienso que sí, por cómo me trata. Sin embargo, el talento cada uno lo trae y a mí no se me va a quitar”.

¿Qué hay de la respuesta del papá de Nodal a las acusaciones del cantante?

Respecto a la respuesta de Jaime González en el comunicado, Johnny asegura: “Él puede decir y deshacer. Yo ya leí más o menos mi contrato. No es un contrato 100 por ciento legal porque quiere tener hasta firmada mi alma. Eso está mal. A él le encanta hacer las cosas ilegales porque ha perdido varios casos también ilegales. Así se la lleva él”.

“Es una persona que me usó por negocio. A mí me trata muy mal. Tiene mucho dinero e influencias por su hijo. Podrían meterle dinero para tumbarme todo, pero nos vamos a ir a lo legal”.

¿Crees que Christian pueda estar también detrás de esto? “Si necesita dinero, no creo que le diga que no. Que Jaime le diga a su hijo: ‘Requiero dinero para meter este caso’. Christian cobra como 15 millones por tocada. Ni modo que no”.

Señalan al papá de Nodal / Instagram

¿Temes en algún momento por tu integridad? No. Que haga lo que él quiera. Yo me voy a enfocar en mi carrera. No tengo miedo a nada y que venga lo que tenga que venir. Todo se paga en esta vida”.

Si algo te pasara, ¿lo responsabilizarías a él? “Sí. A él, porque no tengo problema con nadie. Con ninguna persona”.

¿Crees que pueda comprar a las autoridades? “Con las palancas que tiene ahorita por Christian, sí. Con el dinero que tiene”, finalizó.

