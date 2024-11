Capi Pérez al borde del despido en TV Azteca: Revela dos faltas administrativas; “tendré que despedirme”

Capi Pérez, uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana y rostro emblemático de TV Azteca, sorprendió al confesar que acumula dos faltas administrativas en su lugar de trabajo.

Durante una entrevista en La caminera, el comediante relató cómo estas situaciones han puesto su carrera en un delicado equilibrio, ya que una tercera falta podría significar el final de su relación laboral con la televisora. ¡Te contamos cuáles son las faltas que ponen en riesgo al conductor!

Capi Pérez: ¿Cuál fue su primera falta administrativa?

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en ‘La caminera’, los fans, ávidos de chismes y secretos, no pudieron resistir la tentación de pedirle a Capi Pérez que revelara alguna anécdota jugosa sobre su compañero de trabajo, Fer Gay. Considerando la extensa red de amistades que el comediante y colaborador de ‘Ventaneando’ ha tejido en el medio, la audiencia estaba ansiosa por conocer algún detalle desconocido sobre la vida personal o profesional del conductor de ‘La caminera’.

Lo que nadie esperaba es que dentro de esa confesión el Capi revelaría que su empresa lo tiene bajo advertencia.

“Una vez a Fer Gay y a mí nos levantaron un acta administrativa en la empresa en que laboramos porque estábamos en una posada de Ventaneando consumiendo, digamos, haciendo una mini fogata. Alguien nos echó la culpa. Según nos escondimos, pero resulta que estábamos afuera del baño de mujeres”, contó.

En la cabina de radio, el asombro se apoderó de todos cuando Fer Gay estalló en carcajadas. Carlos Alberto, visiblemente complacido con la reacción de su amigo, continuó relatando la anécdota, revelando con lujo de detalle cómo se enteró de que había sido acreedor a un acta administrativa.

“Al otro día me marcaron y me dijeron: ‘Oye, Capi, ¿qué hiciste? Tienes una falta administrativa’. El ‘Capi’ Pérez

Sin embargo, esta no sería la primera vez que enfrentaba un acta administrativa. La primera ocasión ocurrió en TV Azteca Aguascalientes, donde inicio su carrera en el espectáculo.

Capi Pérez: Por una fiesta entregó una cámara mojada; ¡se ganó la segunda falta!

La segunda advertencia llegó debido a un incidente con equipo técnico de la empresa. Según explicó, en un evento llevado a cabo en Aguascalientes, una cámara quedó completamente mojada tras ser colocada bajo una banca donde se acumulaban hielos y botellas.

“Entonces ya tengo dos porque la primera fue Azteca Aguascalientes porque una vez me llevé equipo a una feria y no me di cuenta que la dejé abajo de una banca y pusimos hielos y pomos arriba de la banca. Se fue derritiendo y entregué la cámara de Azteca empapada”, continuó.

El futuro del Capi Pérez en la televisora del Ajusco

A pesar de estos incidentes, Capi Pérez dejó claro que se siente orgulloso de pertenecer a TV Azteca y que las experiencias le han enseñado a ser más cuidadoso con su comportamiento. Sin embargo, fiel a su humor, le pidió a Tania Rincón que fuera metiendo sus papeles en la televisora de la competencia porque no tardaba mucho para quedar fuera de TV Azteca.

“Estoy en el borde, una más y tendré que despedirme. Estoy a un Juguetón (la campaña que regala juguetes en diciembre-enero en TV Azteca) de valer mad... .” El Capi Pérez

Así lo narró el Capi Pérez: