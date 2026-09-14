Carín León sigue demostrando por qué es el número 1 del regional mexicano

La noche del pasado 10 de septiembre, el nombre de Carín León acaparó los titulares de todos los medios de comunicación tras la repentina cancelación de su concierto en La Esfera de Las Vegas, como parte de su residencia en aquella entidad.

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Carín León cancela su concierto horas antes / Instagram

¿Qué pasó con el concierto de Carín León en La Esfera de Las Vegas y cuándo será reprogramado?

Aunque hubo reclamos y decepción, al final Carín León salió a dar la cara y compartió que lo ocurrido fue por la seguridad de todos, ya que dos aviones tuvieron falla mecánica y eso impidió que llegara a dar ese show. A la siguiente noche, y con invitados de honor como Pepe Aguilar y Lupe Esparza, el cantante demostró por qué es el número uno dentro del regional mexicano.

La fecha que desgraciadamente no pudo dar se pospuso para el 15 de septiembre de 2027, como parte de los shows que programó el próximo año en el mismo lugar.

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La Esfera es una monumental arena de música y entretenimiento en Las Vegas, famosa por ser la estructura esférica más grande del mundo.

Carín León anuncia nuevos shows en México tras triunfar con su residencia en Las Vegas

Recordemos que Carín León viene con una carrera en ascenso y que, hoy en día, es considerado como uno de los máximos exponentes del regional mexicano. Además de ser el primer mexicano en presentarse en tan emblemático lugar, también le ha dado la oportunidad a otros talentos para que se suban al escenario con él, y demostrar por qué México sigue siendo el país con mayor exportación de talento en cuestión del regional mexicano.

Tras esta residencia en Las Vegas, Carín León cerrará el año con un recorrido por la República Mexicana, donde se presentará en los palenques de las ferias de varios estados y donde se esperan llenos totales.

¿Quién es Carín León y cómo llegó a ser uno de los grandes de la música regional mexicana?

En 2010 fundó el grupo Arranke , donde estuvo por ocho años.

, donde estuvo por ocho años. Tras el éxito de “A través del vaso” en 2017 y posicionarse en el número 1 de las listas, decidió abandonar la agrupación y empezar su carrera como solista.

en 2017 y posicionarse en el número 1 de las listas, decidió abandonar la agrupación y empezar su carrera como solista. En 2019 lanzó su primer disco, titulado “El malo” . En total ha publicado cuatro álbumes inéditos y más de diez producciones en vivo.

. En total ha publicado cuatro álbumes inéditos y más de diez producciones en vivo. Carín León ya tiene fechas pactadas para el próximo año en Las Vegas (foto).

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